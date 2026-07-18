Scandalul salariilor de la BNM: Șefa de cabinet a Ancăi Dragu câștigă mai mult decât directorii strategici

Discrepanțe de proporții la Banca Națională: Șefa de cabinet a guvernatoarei Anca Dragu ridică un salariu de peste 2,3 milioane de lei, depășind net directorii care răspund de securitatea bancară a țării

Declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2025 scot la iveală o realitate izbitoare în interiorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Instituția care ar trebui să fie un pilon al prudenței financiare operează cu o grilă de salarizare care sfidează principiile elementare ale meritocrației și proporționalității administrative.

Potrivit documentelor oficiale depuse de conducerea băncii centrale, guvernatoarea BNM, Anca Dana Dragu, a încasat pe parcursul anului 2025 un salariu net de 2.786.092 de lei moldovenești. Însă detaliul care atrage atenția publică vizează direct personalul de asistență logistică din anturajul acesteia.

Diana Teodor Ceauș, numită în funcția de șef de cabinet în cadrul Cabinetului Guvernatorului la data de 3 octombrie 2024, a raportat pentru anul 2025 un venit salarial de 2.340.647 de lei de la BNM. Această funcție administrativă, a cărei responsabilitate principală se rezumă la gestionarea agendei și asigurarea confortului logistic al mandatului guvernatoarei, ajunge să fie remunerată aproape la nivelul celor mai înalte funcții de decizie din stat.

Pentru o corectă perspectivă, prim-viceguvernatorul BNM, Petru Rotaru, cel care poartă o responsabilitate legală uriașă în gestionarea politicii monetare, a ridicat în aceeași perioadă un salariu net de 2.408.491 de lei. Astfel, diferența dintre remunerarea unui prim-viceguvernator și cea a unei șefe de cabinet este de doar 67.844 de lei.

Situația devine de-a dreptul absurdă atunci când comparăm veniturile aparatului administrativ cu cele ale specialiștilor din prima linie, care duc greul reglementării și supravegherii macroeconomice:

Directorii de departamente din cadrul BNM — oameni care decid strategii și gestionează riscuri sistemice — au salarii anuale de aproximativ 1,6 milioane de lei. Ei câștigă cu peste 740.000 de lei mai puțin decât șefa de cabinet a guvernatoarei.

din cadrul BNM — oameni care decid strategii și gestionează riscuri sistemice — au salarii anuale de aproximativ 1,6 milioane de lei. Ei câștigă cu peste 740.000 de lei mai puțin decât șefa de cabinet a guvernatoarei. Directorii adjuncți de departamente (inclusiv din domenii critice precum Supravegherea Bancară sau Tehnologia Informației) și șefii de direcții (din cadrul Departamentelor Reglementare și Autorizare sau Piețe Financiare) înregistrează venituri anuale cuprinse între 1,2 și 1,5 milioane de lei. Decalajul depășește în acest caz un milion de lei în favoarea funcției administrative de la cabinet.

Această structură a veniturilor arată că personalul din structura de suport tehnic și logistic, lipsit de responsabilități penale sau administrative directe privind stabilitatea sistemului bancar, este plasat financiar cu mult deasupra directorilor care garantează siguranța depozitelor cetățenilor și stabilitatea leului moldovenesc.