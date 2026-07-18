Grâu din belșug în Moldova: Recolta va depăși de două ori necesarul intern

Campania de recoltare a cerealelor este în plină desfășurare, iar autoritățile estimează pentru acest an o producție de aproximativ 1,55 milioane de tone de grâu. Volumul ar urma să acopere necesarul intern, să asigure semințele pentru viitoarele culturi și să permită menținerea exporturilor.

Grâul urmează să fie recoltat de pe o suprafață de aproximativ 339.000 de hectare, a declarat secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, în cadrul emisiunii „Zi de Zi” de la Radio Moldova.

Deși evaluările sunt încă preliminare, oficialul estimează că productivitatea se va apropia de nivelul înregistrat în anul 2021. Potrivit acestuia, recolta prognozată va fi suficientă pentru asigurarea securității alimentare a țării.

Republica Moldova utilizează anual între 350.000 și 380.000 de tone de grâu pentru consumul uman. Alte 170.000-180.000 de tone sunt necesare în sectorul zootehnic, iar aproximativ 66.000 de tone sunt păstrate pentru însămânțare.

În pofida perspectivelor favorabile privind recolta, prețurile de comercializare ar putea reduce veniturile producătorilor și transforma un an agricol bun într-unul nerentabil. Agricultorii continuă să fie afectați de costurile ridicate ale carburanților și ale produselor necesare cultivării cerealelor.

Vasile Șarban a explicat că Republica Moldova nu produce suficiente produse de uz fitosanitar și depinde în mare măsură de importuri. În țară activează doar trei întreprinderi care fabrică astfel de produse, iar capacitatea acestora nu poate acoperi necesitățile întregului sector agricol.

Și motorina este importată, iar prețul acesteia este influențat de evoluțiile de pe piețele internaționale și de situația din Orientul Mijlociu.

Referindu-se la măsurile de sprijin, secretarul de stat a precizat că autoritățile încearcă să reducă povara financiară asupra agricultorilor în limita resurselor disponibile. Pentru restituirea accizei la motorină sunt prevăzute 110 milioane de lei pentru prima jumătate a anului 2026. Ulterior, autoritățile intenționează să instituie un mecanism stabil de rambursare a accizei.

În același timp, Ministerul Agriculturii nu poate influența prețul grâului, acesta fiind stabilit la bursele internaționale. Cotațiile sunt determinate în funcție de producția marilor state exportatoare, printre care Ucraina și România, iar producătorii din Republica Moldova sunt nevoiți să se adapteze prețurilor de pe piața externă.

Oficialul consideră nedreaptă situația agricultorilor, în condițiile în care prețurile cerealelor se mențin la niveluri apropiate de cele înregistrate cu aproape zece ani în urmă, în timp ce cheltuielile de producție au crescut.

Una dintre soluțiile pentru sporirea competitivității sectorului agricol ar fi adoptarea tehnologiilor moderne. Acestea presupun mai puține intervenții în procesul de producție și ar putea reduce cheltuielile suportate de fermieri.

Totodată, Guvernul pregătește introducerea plăților directe la hectar începând cu anul 2027. Pentru a beneficia de acest sprijin, fermierii vor trebui să fie înscriși în Registrul producătorilor agricoli. Procesul de înregistrare urmează să înceapă în octombrie 2026.

În anul 2025, agricultorii din Republica Moldova au recoltat aproximativ 1,59 milioane de tone de grâu, cu 33% mai mult decât în sezonul precedent. Productivitatea medie a constituit circa 4,5 tone la hectar.