Firmele din Transnistria vor fi taxate: Lista mărfurilor vizate din 1 septembrie

Firmele transnistrene vor achita Taxa pe Valoare Adăugată (TVA) și accize pe unele categorii de mărfuri aduse în Moldova de la 1 septembrie. Potrivit Ministerului Finanțelor, alte facilități fiscale vor fi eliminate treptat, de la începutul anului viitor, iar de pe 1 aprilie 2027 se va plăti TVA inclusiv pentru gazele naturale.

Ministerul Finanțelor a publicat joi, 13 august, proiectul actualizat al unei legi privind taxarea agenților economici transnistreni. Documentul prevede că, de la 1 septembrie, se vor percepe taxe la importul mai multor categorii de mărfuri.

Ce se va taxa de la 1 septembrie

TVA se va aplica pe 11 categorii de mărfuri sau produse:

caviarul și înlocuitorii de caviar;

băuturile alcoolice, inclusiv vinul;

tutunul și înlocuitorii de tutun prelucrați;

parfumurile și apele de toaletă;

articole pentru focuri de artificii;

blănurile și blănurile artificiale;

perlele naturale sau de cultură, pietrele prețioase sau semiprețioase (naturale, artificiale sau reconstituite);

bijuteriile, articolele din giuvaergerie;

minereurile de metale prețioase și concentratele acestora, metalele prețioase, metalele placate sau dublate cu metale prețioase;

mijloacele de transport;

aparate telefonice.

Ministerul Finanțelor nu estimează câți bani ar aduna de pe urma acestor impozite. Anterior, deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate au spus că se așteaptă ca în a doua jumătate a anului să se adune în jur de 300 de milioane de lei.

Ce se va impozita de la 1 ianuarie 2027

De la începutul anului viitor vor fi aplicate TVA pe cinci categorii de mărfuri sau produse:

apele, inclusiv apele minerale și ape gazeificate, care conțin zahăr ori aromatizate și alte băuturi nealcoolice;

minereuri și concentratele acestora, zgura și cenușa;

metalele comune și articolele din metale comune;

caolin (rocă argiloasă) și alte argile;

produse petroliere, uleiuri și alte mărfuri;

Tot din 2027, însă de la 1 aprilie, proiectul de hotărâre prevede aplicarea taxelor pentru gazele naturale și energia electrică.

Ministerul Finanțelor spune că ar putea revizui periodic lista mărfurilor exceptate de la plata TVA și a accizelor.

Autorii documentului mai spun că scutirile fiscale vor fi eliminate în întregime pentru firmele transnistrene până în 2030, astfel ca angajamentele fiscale să fie aceleași ca pe malul drept al Nistrului.

Observațiile SIS-ului

Unele instituții consultate de Ministerul Finanțelor în ultimele săptămâni au propus ca TVA și accize să fie impuse și pentru alte categorii de produse.

Serviciul de Informații și Securitate (SIS), de pildă, este cel care a propus ca pe listă să fie incluse ,,uleiurile din petrol sau din minerale bituminoase” – precum benzina și motorina.

Serviciul secret susține că, până la declanșarea războiului din Iran, în Transnistria se importa mai mult combustibil decât avea nevoie regiunea. Prețul de vânzare era astfel mai mic decât cel de pe malul drept și mulți conducători auto preferau să-și facă plinul în regiunea transnistreană.

SIS a mai cerut aplicarea noilor taxe și la produsele folosite în procesul de topire a fierului vechi la Uzina Metalurgică din Râbnița, precum huila.

Argumentul este că taxarea de către Chișinău ar reduce veniturile pretinselor „elite politico-financiare” de la Tiraspol și va elimina o vulnerabilitate prin care statul ratează venituri la buget.

Ministerul Finanțelor nu a inclus huila pe listă, însă a precizat că, pe viitor, ar putea lua în calcul asta.

Bani pentru dezvoltare și Fond de convergență

Chișinăul spune că banii acumulați de la firmele de pe malul stâng vor fi contabilizați separat și vor fi utilizați exclusiv pentru proiecte de dezvoltare din regiunea transnistreană.

Nu este clar însă cum va implementa Chișinăul aceste proiecte, de vreme ce Tiraspolul se opune vehement taxării firmelor sale, spunând că măsura ar „sugruma” economia transnistreană.

Adoptate de Parlament pe 30 aprilie și promulgate de președintele R. Moldova, Maia Sandu, pe 5 mai, Legea pentru instituirea Fondului de convergență (în care s-ar aduna surse financiare pentru reintegrarea celor două maluri) prevede eliminarea treptată a scutirilor fiscale pentru firmele transnistrene, de care acestea s-au bucurat în ultimii peste 25 de ani.

În primă fază, Chișinăul și-a propus să operaționalizeze Fondul de convergență de la 1 august. Recent, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a spus însă că acest instrument va deveni operațional, cel mai probabil, de la 1 ianuarie 2027.

Autoritățile constituționale mai speră ca la acest fond să contribuie și partenerii externi, în condițiile în care costurile estimate anuale ale reintegrării ar fi de 500 de milioane de dolari.

Cele mai recente date arată că la instituțiile de pe malul drept sunt înregistrați aproape 2.500 de agenți economici din regiunea transnistreană.

Ei desfășoară activități comerciale externe, conform legilor moldovene.