Cinci mașini, implicate într-un accident la Chișinău: Două persoane, rănite

Un accident rutier cu implicarea mai multor vehicule s-a produs în sectorul Botanica al Capitalei. În urma impactului, unul dintre automobile s-a răsturnat, iar două persoane s-au ales cu traumatisme.

Potrivit martorilor, în coliziune ar fi fost implicate cinci vehicule. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, medici și polițiști.

Ofițerul de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă, ne-a comunicat că totul s-a întâmplat în jurul orei 15:00, pe bd. Dacia din Capitală.

„Potrivit informațiilor preliminare, un automobil de marca Audi, condus de un bărbat de 28 de ani, în timpul deplasării, în circumstanțe care urmează a fi stabilite, s-a ciocnit cu un automobil de marca Mercedes, la volanul căruia se afla un bărbat de 48 de ani. În urma impactului, Mercedesul a fost proiectat într-o mașină de marca Volkswagen, după care a trecut peste banda de separare și a ajuns pe contrasens. Acolo, acesta s-a ciocnit frontal cu o Dacia și un alt Mercedes, care, în urma impactului, s-a răsturnat”, a precizat ofițerul de presă.

În urma impactului, conducătorul Mercedesului, în vârstă de 47 de ani, și pasagera acestuia au fost transportați la spital pentru investigații medicale.

Pe acest caz a fost inițiată o anchetă, iar toate circumstanțele exacte ale producerii accidentului urmează a fi stabilite de polițiști.

Menționăm că în zonă s-au format ambuteiaje, iar circulația unor rute de troleibuze a fost afectată.

Astfel, ruta nr. 2 este redirecționată pe bd. C. Negruzzi – Gara Feroviară – bd. Decebal – bd. Traian. Totodată, ruta nr. 22 circulă pe bd. C. Negruzzi – Gara Feroviară – bd. Decebal – str. N. Zelinski – str. Hristo-Botev – str. Independeței – Gr. Botanică.