Vicepremierul Mihai Popșoi își umple discursurile de declarații războinice împotriva Rusiei, promițând „sancțiuni și pedepse” pentru atacurile brutale asupra Ucrainei. Însă, în același timp, refuză să scoată Republica Moldova definitiv din Comunitatea Statelor Independente (CSI), menținând țara cu un picior în structura controlată de Moscova.

Culmea ipocriziei se vede însă la Aeroportul Internațional Chișinău: în timp ce Popșoi mimează fermitatea, liderul separatist Vadim Krasnoselski defilează nestingherit prin salonul VIP, ca și cum ar fi oaspete de onoare într-un stat care pretinde că luptă pentru suveranitate și demnitate.

Prin aceste jocuri duble, guvernarea PAS blochează de fapt parcursul european al Moldovei, lăsându-ne „cu mâna pe clanța UE”, dar ținând ușa încuiată. Oficialii europeni observă perfect aceste inconsecvențe: nu poți cere integrare deplină și în același timp să păstrezi privilegiile CSI, să vorbești de sancțiuni contra Rusiei, dar să lași separatiștii să fie tratați ca VIP-uri.

Cetățenii rămân prinși între retorica pro-europeană și compromisul cu Moscova. Iar în loc de decizii ferme, avem doar declarații tari pentru presă și realități rușinoase la Aeroportul Chișinău. Moldova riscă să rămână blocată la periferia UE, cu un guvern care joacă teatru geopolitic, dar nu are curajul să închidă ușile trecutului sovietic.