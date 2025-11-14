Caz tragic în București! O fetiță de 2 ani a murit la un cabinet stomatologic în urma unei anestezii

Părinții fetiței de doi ani care a murit, joi, în urma unui stop cardio-respirator, în timp ce se afla într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei, acuză că nu au fost anunțați imediat de tragedie.

„Deci ea a intrat la 17:06, şi la 17:30 ea a intrat în stop. Pe mine m-au anunţat după o oră că a intrat în stop şi după o oră jumătate a venit ambulanţa. Le-a fost frică şi e normal, înţeleg, au încercat ei s-o resusciteze. Poate dacă ar fi venit ambulanţa, poate dacă… Nu ştiu…”, a declarat mama fetiţei.

Și tatăl copilului susține același lucru. „Copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar pe noi ne-au anunțat abia după o oră și ceva”,a spus el joi seară, într-o discuție cu presa preluată de mai multe televiziuni.

De asemenea, bărbatul a povestit presei că au existat o serie de schimburi de mesaje cu medicul anestezist, care i-a asigurat pe părinți că se poate efectua intervenția, deși valorile unor analizele au ieșit mărite.

„Analizele fetiței au ieșit aseară, la ora 21.00-22.00, iar analizele la ficat ieșiseră de șase ori mai mari decât era limita. Azi soția a sunat, ca să vină în altă zi, a dat și mesaje pe WhatsApp… i-a spus că este în regulă, că poate să vină, că nu afectează cu nimic acele analize, acele valori mai mari”, a relatat el.

„Soția a venit azi cu fetița. După 20 de minute după ce au sedat-o sau au anesteziat-o, copilul a intrat în stop cardio-respirator”, a mai spus tatăl fetiței care acuză și că apelul la 112 s-a făcut cu mare întârziere.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că fetița a fost supusă unei anestezii generale, realizate intravenos, și că a dispus controale la respectiva clinică stomatologică.

Poliţia Capitalei a anunțat că a deschis o anchetă în acest caz.

Reprezentanții clinicii unde a avut loc tragedia au transmis, într-un comunciat de presă, că vor „coopera deplin cu autoritățile competente în cadrul oricăror investigații pentru a elucida circumstanțele acestui tragic eveniment.