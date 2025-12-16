Cazul elevului violat de colegi la Comrat: Ce măsuri au fost luate până acum

La aproape o lună de la violul asupra unui elev de 15 ani, produs într-un liceu sportiv cu regim de internat din municipiul Comrat, autoritățile confirmă existența unui dosar penal și reținerea a cinci adolescenți suspectați. Informația a devenit publică abia pe 8 decembrie, iar până în prezent instituțiile responsabile de educație și protecția copilului au oferit puține explicații despre modul în care a fost gestionat cazul.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 22 noiembrie, în căminul liceului sportiv. Potrivit informațiilor confirmate de poliție, un adolescent de 15 ani a fost supus unor acțiuni cu caracter sexual de către alți cinci tineri, cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani. Familia victimei a sesizat organele de drept, iar ulterior a fost inițiată urmărirea penală.

Inspectoratul General al Poliției a anunțat că dosarul a fost deschis pe articole ce vizează violul și acțiunile cu caracter sexual. Cei cinci suspecți au fost reținuți și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Autoritățile nu au făcut publice alte detalii, invocând protecția datelor în cazul unui minor.

Deși faptele s-au produs într-o instituție de învățământ de stat, cu regim de internat, conducerea liceului sportiv din Comrat nu a venit până în prezent cu explicații publice privind circumstanțele incidentului sau măsurile luate pentru protejarea elevilor. Nici Direcția generală educație a UTA Găgăuzia nu a comunicat dacă au fost inițiate verificări interne.

Ministerul Educației a precizat că organele de drept desfășoară acțiuni procesuale, iar victimei și familiei acesteia le va fi oferit sprijin psihologic confidențial prin serviciile specializate. Totodată, instituția a anunțat intenția de a consolida măsurile de prevenire a violenței în mediul școlar, fără a oferi detalii despre eventuale responsabilități ale personalului liceului.

Oficiul Avocatului Poporului pentru drepturile copilului a confirmat că monitorizează cazul. Reprezentanții instituției au explicat că legislația Republicii Moldova prevede un mecanism intersectorial de protecție a copiilor victime ale violenței, care implică poliția, instituțiile de învățământ, asistența socială și sistemul medical. În acest caz, însă, nu a fost comunicată public constituirea unei echipe intersectoriale de intervenție.

Avocatul Poporului a mai precizat că, în cazul minorilor suspectați, legea permite atât aplicarea arestului preventiv, cât și măsuri alternative, precum plasarea sub supravegherea părinților sau a reprezentanților legali. Decizia depinde de gravitatea faptei, de riscul influențării anchetei și de necesitatea protejării victimei.

Specialiștii subliniază că faptele de acest tip nu pot fi minimalizate prin termeni precum „joacă”. Evaluarea juridică ține cont de vârsta victimelor și a agresorilor, diferența de vârstă, existența constrângerii și consecințele acțiunilor. În Republica Moldova, răspunderea penală pentru infracțiuni cu caracter sexual începe de la vârsta de 14 ani.

Ancheta este în desfășurare, iar rămân deschise întrebări legate de rapiditatea intervenției și eficiența mecanismelor de protecție a copiilor aflați în grija statului, în instituții de învățământ cu regim de internat.

Cinci elevi ai liceului sportiv din Comrat, cu vârste între 15 și 18 ani, sunt cercetați într-un dosar penal pentru acțiuni cu caracter sexual asupra unui coleg. Incidentul a avut loc în seara de 22 noiembrie, în căminul instituției.

Victima în vârstă de 15 ani ar fi depus plângere la Poliție în legătură cu acțiuni de natură sexuală la care ar fi fost supusă. Mai exact, acesta ar fi povestit că cei cinci aveau glugă pe cap și un băț în mână, când l-ar fi lăsat fără de pantaloni. În continuare, acesta le-a comunicat anchetatorilor că nu a fost rănit fizic.