Familia preotului din Grinăuți, somată să părăsească casa parohială în prag de iarnă

La cinci luni după scandalul din satul Grinăuți, când preotul Constantin Turtureanu a fost scos cu forța din lăcaș pentru că a decis să treacă la Mitropolia Basarabiei, tensiunile nu scad. Recent, familia Turtureanu a fost somată să plece și din casa parohială, dar preotul spune că nu va ceda presiunilor. El continuă să oficieze slujbe într-un cort amenajat în curte. Unii săteni îl sprijină pe paroh, alții îl condamnă. Reprezentanții Mitropoliei Moldovei nu comentează, deocamdată.

„Astăzi, acest foișor este o bisericuță pentru noi”, spune preotul.

Constantin Turtureanu locuiește în casa parohială din 2013, când a devenit paroh al bisericii din Grinăuți.

„Ei vor ca noi să părăsim casa parohială, dar creștinii noștri sunt de părerea că noi avem drepturi la casa parohală ca și dânșii. Cum s-a luat abuziv biserica, cum ne-au scos din biserică abuziv. Păi, vrem cu pace, cu liniște să stăm în casa parohială. Noi locuim aici, nu avem acum unde să ne ducem. Zi de zi suntem aici. Dormim, mâncăm, aici este viața noastră. Unde să mă duc în plină iarnă? Unde să plec cu familia mea? În drum? Cum ne-au scos din biserică, așa vor să ne scoată și din casa parohială?”

Familia preotului are o casă alături de biserică, dar nu poate sta acolo pentru că nu este dusă la bun sfârșit.

„Chiar avem o scrisoare scrisă cu semnături de la creștinii din cadrul comunității „Nașterea Maicii Domnului”, a comunității noastre în care ei spun că ei vor casa parohială până la terminarea acestui litigiu. Ei fac slujbe în biserică, iar noi mâine, poimâine venim să facem slujbe aici, pentru că e frig afară. La ce să ne așteptăm de la ei? Nu știm Da, avem casa noastră personală peste gardul bisericii, care este de zece ani în construcție. Părintele o construiește singur, cu propriile forțe”, ne spune soția preotului, Ana Turtureanu.

Unii oameni din sat sunt de părere că părintele Constantin nu trebuie să părăsească casa parohială.

Alții spun că parohul trebuie să plece.

Am solicitat o reacție de la reprezentantul Mitropoliei Moldovei, protopopul de Râșcani, Arsenie Bazatin, însă acesta susține că va comenta situația doar după ce va fi emisă o decizie judecătorească.

Scandalul din Grinăuți a izbucnit după ce parohul Constantin Turtureanu a decis, pe 15 iunie 2025, să treacă de la Mitropolia Moldovei, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei, la Mitropolia Basarabiei, subordonată canonic Patriarhiei Române.

În prezent, este în desfășurare un litigiu privind trecerea proprietății bisericii din Grinăuți de la o mitropolie la alta, iar până la o decizie finală a instanței, cererea este nefondată.