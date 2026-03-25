Cazul Vartic a detonat societatea: Nemerenco acuză valul de dezinformări și cere calm

Potrivit fostei ministre a Sănătății, Ala Nemerenco, cazul Vartic „a detonat în societate cu o putere de dinamită”, evidențiind problemele unor sisteme „învechite sau greu funcționale” și generând numeroase teorii conspiraționiste.

Potrivit acesteia, în spațiul public apar zilnic informații și opinii contradictorii, inclusiv dezinformări, care amplifică tensiunile dintre cetățeni, dar și între instituții.

Declarațiile vin după ce Inspectoratul General al Poliției a anunțat că o parte din informațiile vehiculate în spațiul public sunt eronate sau neverificate. Totodată, oamenii legii au prezentat și concluzii preliminare ale expertizei medico-legale.

Astfel, conform autorităților, decesul victimei a survenit în urma unor traumatisme multiple, specifice căderii de la înălțime. De asemenea, medicii din echipa de ambulanță audiați în dosar au infirmat categoric informațiile potrivit cărora persoana ar fi fost deja decedată în momentul căderii.

În ceea ce privește istoricul medical al victimei, Nemerenco a făcut referire la un caz anterior, când aceasta s-a adresat Spitalului Raional Hâncești cu o intoxicație medicamentoasă. Ea a subliniat că, potrivit Protocolului Clinic Național privind comportamentul suicidar, raportarea către alte autorități, inclusiv Poliția, nu este obligatorie fără acordul pacientului.

Totuși, fostul ministru a menționat că documentarea cazului în fișa medicală este obligatorie, inclusiv descrierea clinică, tratamentul aplicat și eventualul refuz al pacientului de a informa alte autorități.

Nemerenco a criticat declarațiile publice care atribuie direct vina medicilor, subliniind că stabilirea eventualelor abateri trebuie să revină Comisiei de anchetă a Ministerului Sănătății.

„Concluziile privind respectarea sau încălcarea protocoalelor clinice trebuie formulate în baza unei evaluări profesioniste, nu prin declarații pripite”, a subliniat aceasta.

Totodată, fostul ministru a atras atenția asupra valului de critici și atacuri la adresa medicilor, în special a echipei de ambulanță, calificând aceste reacții drept nepotrivite.

„Este corect să cerem o justiție corectă pentru victimă, dar nu prin hărțuirea medicilor”, a declarat Nemerenco.

În opinia sa, cadrele medicale trebuie trase la răspundere doar în cazul unor eventuale abateri demonstrate, în baza unui proces echitabil.

În final, Ala Nemerenco a făcut apel la calm și responsabilitate, subliniind importanța lăsării anchetei în mâinile specialiștilor și exprimând speranța într-o justiție „corectă, reformată și europeană”.