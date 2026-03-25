Se amână reducerea tarifului la lumină: ANRE invocă starea de urgență în energetică

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a exclus de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, 25 martie, proiectele care prevedeau reducerea tarifului la energia electrică, invocând incertitudinile din sectorul energetic.

Decizia a fost motivată prin instituirea stării de urgență în energetică și situația instabilă de pe piețele regionale.

„În contextul instituirii stării de urgență în sectorul energetic, ținem cont de incertitudinea pe piețele regionale și, în special, pe piețele de gaze naturale. Totodată, nu suntem siguri care vor fi căile de alimentare cu energie electrică”, a declarat directorul ANRE, Alexandru Ursu.

La ședința ANRE din 25 martie urmau să fie aprobate tarifele mai mici la energia electrică. Astfel, ANRE propunea un tarif de 3,56 lei la energia electrică livrată de Premier Energy, cu 3 bani mai mic decât cel actual. Acum tariful este de 3,59 lei/kWh.

Pentru consumatorii din nordul țării, deserviții de FEE Nord, ANRE propunea un tarif de 3,95 lei, cu 5 bani mai mic decât în prezent.

Anul trecut, tarifele au fost ajustate de două ori. În iarnă lumina s-a scumpit cu un leu și 84 de bani în nordul țării și cu un leu și 76 în centru și raioanele din sud. La sfârșit de iulie, însă, prețurile au scăzut cu 68 și, respectiv, 51 de bani.