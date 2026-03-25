Anastasia Nichita și-a declarat averea după încetarea mandatului de deputată

Vicecampioana olimpică la lupte feminine Anastasia Nichita și-a publicat declarația de avere și interese după ce a renunțat la mandatul de parlamentar. Documentul arată veniturile obținute în 2026 până la încetarea mandatului, dar și bunurile pe care sportiva le deține.

Potrivit declarației, Anastasia Nichita a indicat venituri salariale de 12.631,58 lei pentru anul 2026, obținute din activitatea în Parlament până la încetarea mandatului de deputat.

Totodată, ea a declarat o indemnizație pentru îngrijirea copilului în sumă de 26.139,43 lei.

Sportiva și-a încheiat mandatul de deputat la data de 26 ianuarie 2026, astfel că veniturile declarate pentru anul curent se referă doar la prima lună a anului.

În declarație este inclusă și o casă moștenită în anul 2024, împreună cu un teren de 0,24 hectare. Imobilul are o valoare declarată de 5.200 de lei, iar valoarea de piață este estimată la 100.000 de lei.

De asemenea, Anastasia Nichita deține un apartament cu suprafața de 80,5 metri pătrați, a cărui valoare de piață este indicată la 3.000.000 de lei.

În document este trecut și un automobil Porsche, cumpărat în anul 2025, cu o valoare de 70.000 de euro.

Totodată, în declarația depusă nu este indicat niciun cont bancar.

Pentru anul 2025, sportiva nu a depus încă declarația de avere și interese.

Pentru comparație, în declarația depusă anterior la Comisia Electorală Centrală, atunci când a candidat pentru funcția de deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Anastasia Nichita a indicat venituri salariale de 140.130,33 lei obținute în anul precedent de la Poliția de Frontieră.

În același document au fost declarate și venituri de 93.100 de euro și 1.356.950 de lei provenite din promovarea unor branduri comerciale, burse și premii.

În declarația depusă la CEC nu apare casa moștenită menționată în documentul actual, însă este indicat un automobil Bentley în valoare de 45.000 de euro.

De asemenea, valoarea automobilului Porsche era atunci de 1.000.000 de lei, iar valoarea de piață a apartamentului era estimată la 1.370.000 de lei.

Tot în declarația depusă la CEC, sportiva menționa că deține opt conturi curente în două bănci comerciale din Republica Moldova.