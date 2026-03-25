Pensiile vor fi indexate și majorate de la 1 aprilie. Cât vor primi seniorii

Guvernul a aprobat indexarea pensiilor și prestațiilor sociale cu 6,84%, începând cu 1 aprilie 2026. Astfel, de la 1 aprilie, pensia minimă pentru limită de vârstă va constitui 3264,66 de lei, pensia minimă pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 40 de ani va ajunge la 3525,72 de lei, iar pensia minimă de dizabilitate va varia între 1632,33 și 2448,50 de lei, în funcție de gradul de dizabilitate.

În plus, toate pensiile calculate conform legislației vor fi majorate cu o sumă fixă de 51,33 lei. Pentru persoanele ale căror pensii sunt sub nivelul minim stabilit, diferența va fi acoperită printr-un supliment de solidaritate, finanțat de la bugetul de stat.

Totodată, în cadrul ședinței de astăzi, a fost aprobată hotărârea prin care sunt actualizați coeficienții de valorizare a venitului asigurat și coeficienții cumulativi de indexare a pensiilor.

Noile prevederi vor permite ajustarea mai corectă a veniturilor asigurate la evoluția salariului mediu pe economie, contribuind la o calculare mai echitabilă a pensiilor și la menținerea puterii de cumpărare a beneficiarilor.

„Toate aceste recalculări vor fi efectuate din oficiu, de către Casa Națională de Asigurări Sociale, fără a fi necesară prezentarea unor acte sau solicitări. Costul estimat pentru indexarea prestațiilor sociale este de peste două miliarde de lei, iar pentru majorarea în sumă fixă – aproximativ 300 de milioane de lei. Prin acest proiect protejăm puterea de cumpărare a pensionarilor și un trai decent pentru categoriile vulnerabile”, a spus ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.