Dosarul „Frauda bancară”: Plahotniuc își va afla sentința pe 22 aprilie
Instanța urmează să pronunțe, pe 22 aprilie 2026, sentința în dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc.
Anunțul a fost făcut după ședința de judecată desfășurată miercuri, 25 martie, în cadrul căreia Plahotniuc s-a prezentat în fața instanței pentru a-și susține pledoaria finală.
La ședința de astăzi, fostul lider democrat a prezentat argumentele finale în apărarea sa. Acesta a venit cu materiale suplimentare, inclusiv scheme, diagrame și anexe.
Întrebat înaintea ședinței despre solicitarea procurorilor de a-i fi aplicată o pedeapsă de 25 de ani de închisoare, Plahotniuc a afirmat că acuzatorii ar încerca să compenseze lipsa probelor din dosar.
„Procurorii încearcă să compenseze lipsa totală de probe, pe care astăzi o să o demonstrez, cu cifre aberante de 25, 100 de ani, ca să impresioneze. Băi, dacă cer atâția ani, este ceva (…) Astăzi o să demonstrez anumite episoade care nu au fost până acum, anumite probe. O să fie o prezentare utilă pentru instanță, și, cred că interesantă pentru cei prezenți în sală, și, totodată, puțin tristă pentru procurori”.
Procurorii au cerut pentru fostul lider al PD o pedeapsă de 25 de ani de închisoare în dosarul fraudei bancare.