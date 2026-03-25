APOTA: Până la 80% din curse ar putea fi anulate de mâine

Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) anunță sistarea masivă a curselor regulate începând de mâine, 26 martie. Potrivit operatorilor, până la 80% dintre cursele raionale și interraionale ar putea fi suspendate.

Reprezentanții transportatorilor afirmă că situația este cauzată de inacțiunile Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și ale Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), dar și de inițiativa autorităților de a introduce o „formulă temporară” de ajustare a tarifelor.

Potrivit acestora, în loc să fie aprobate valorile coeficienților de bază pentru calcularea tarifelor, conform unei hotărâri de Guvern, autoritățile au propus o soluție temporară, fără consultarea transportatorilor.

„Inițiativa MIDR de a adopta „o formulă temporară” de ajustare a mărimii tarifului, în loc să fie aprobate valorile coeficienților de bază pentru calcularea tarifului conform HG nr. 698 din 15.10.2025, a servit ca un catalizator care influențează deciziile transportatorilor de a-și ajusta de urgență activitatea la realitățile existente. Această inițiativă a MIDR, care nu a fost consultată cu transportatorii, demonstrează că nu putem avea speranță că MIDR și ANTA sunt preocupați cu adevărat de găsirea soluțiilor”, se arată în mesajul APOTA.

În acest context, asociația îndeamnă pasagerii care aveau planificate călătorii în următoarele zile să-și revizuiască planurile, întrucât transportul public ar putea fi afectat semnificativ.

„Reluarea activității pe majoritatea curselor va fi posibilă doar după adoptarea unor soluții clare din care noi, transportatorii, vom înțelege cum ne putem recupera cheltuielile. Dar există riscul ca unele curse să nu mai poată reveni la activitate”, au mai declarat reprezentanții APOTA.

Transportatorii au prezentat scuze pasagerilor, însă afirmă că, în lipsa unor măsuri concrete, întregul sector riscă să intre într-un declin ireversibil.