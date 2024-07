Ce a făcut o pacientă pentru a-și crește șansele de vindecare?

Sângerările vaginale după actul sexual sau între menstruații, metroragia, secrețiile vaginale schimbate ca aspect și urât mirositoare, durerea în zona pelvină sau în timpul actului sexual, dar și scăderea bruscă în greutate, stările de oboseală accentuată pot fi semne și simptome ale unei afecțiuni severe care poate fi prevenită, dar care, din păcate, în România este frecvent întâlnită la femei. Cancerul de col uterin, cauzat de infecția cu HPV, poate fi ușor prevenit prin vaccinare. De asemenea, controalele periodice la medicul ginecolog, cu efectuarea testului Babeș-Papanicolau, contribuie semnificativ la depistarea precoce a bolii și instituirea tratamentului corespunzător. Cu cât boala este diagnosticată mai din timp, cu atât șansele de vindecare cresc. Cu un cancer de col uterin s-a confruntat recent și Mădălina, o pacientă în vârstă de 43 de ani, diagnosticul fiind stabilit în urma unui control anual la medicul ginecolog și a testului Papanicolau, urmate de o colposcopie.

„La început am crezut că nu este nimic grav, pentru că nu am avut niciun simptom. Au fost două tulpini de HPV – 16 și 45. Am intrat în panică. Prima colposcopie am făcut-o în februarie, iar la două săptămâni, când am fost la ultimul control, medicul a observat că deja se mărise de trei ori formațiunea. În momentul în care am văzut că este atât de agresiv, m-am speriat și am hotărât să mă operez”, mărturisește pacienta. În urma unei recomandări, Mădălina a venit pentru o consultație la Dr. Bogdan Marțian, medic primar chirurgie generală, șeful Secției de Chirurgie generală de la Spitalului Clinic SANADOR. Împreună cu Dr. Marțian a luat decizia de a efectua o histerectomie totală. Simțea că aceasta este cea mai bună opțiune pentru a-și asigura cele mai multe șanse de vindecare.

Histerectomia totală este o procedură chirurgicală majoră prin care sunt îndepărtate uterul și colul uterin. Această intervenție poate fi realizată clasic, laparoscopic, prin chirurgie robotică sau pe cale vaginală, în funcție de caz. În cazul Mădălinei, procedura a fost realizată clasic. Intervenția chirurgicală a fost un succes, după operație pacienta a fost transferată în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă, unde a fost monitorizată pentru o recuperare cât mai rapidă. În prezent, femeia se simte foarte bine, s-a recuperat complet, iar la ultimul control medicul i-a spus că s-a vindecat complet și că nu mai există alte leziuni care să îi pună sănătatea în pericol. La SANADOR, pacienții diagnosticați cu diferite tipuri de cancer beneficiază de tratament pentru cancer personalizat, multimodal, care include cele mai avansate tehnici chirurgicale și terapii complementare precum radioterapia, chimioterapia și imunoterapia. Echipa de specialiști din cadrul Centrului Oncologic SANADOR asigură o abordare integrată și empatică pentru fiecare pacient.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!