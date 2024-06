Ce boală severă pot ascunde durerile de genunchi?

Durerea persistentă în genunchi, rigiditate și dificultate în mișcare, umflături și sensibilitate la nivelul genunchilor, dar și senzația de „scrâșnet” sau „pocnitură” în genunchi în timpul mișcării sunt doar câteva dintre semnele și simptomele unei afecțiuni a genunchiului – gonartroza sau artroza de genunchi. Netratată, afecțiunea poate să ducă la complicații grave. Cu o astfel de problemă s-a confruntat și Vasile, fost sportiv de performanță care a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală de protezare de genunchi. Timp de zece ani bărbatul s-a confruntat cu dureri puternice de genunchi, dar în ultimul timp disconfortul era atât de mare încât abia își mai putea desfășura activitățile zilnice. Ajunsese să se deplaseze mai mult cu ajutorul cadrului sau bastonului. Bărbatul a încercat diverse tratamente, dar fără efect. În urma unei recomandări, pacientul s-a programat pentru o consultație la Dr. Liviu Ojoga, medic primar ortopedie și traumatologie cu competență în chirurgie artroscopică, șeful Secției de Ortopedie-Traumatologie din Spitalul Clinic SANADOR. Așa a aflat că suferă de artroză la ambii genunchi. Tratamentul recomandat a fost o intervenție chirurgicală de protezare articulară. În cazul lui Vasile, tratamentul s-a realizat în două etape. Prima dată s-a intervenit la genunchiul stâng, iar un an mai târziu, după recuperarea completă a pacientului, a fost realizată și artroplastia la genunchiul drept. Protezarea a fost totală, fiind înlocuită întreaga articulație. Cele două intervenții au decurs fără probleme, pacientul s-a recuperat foarte bine și a urmat apoi ședințe de kinetoterapie. „După operație m-am simțit foarte bine. Profesionalismul domnului doctor nici nu se pune în discuție. Vreau să vă spun că acasă mă pregătisem pentru această operație cu pat ca de spital, toaletă mobilă, cu cadru și cârje. Soția a făcut schimbări în casă, astfel încât să fie sigură că o să mă adaptez și recuperarea o să fie cât mai ușoară. Nu a fost nevoie! M-am recuperat foarte bine cât timp am fost internat la Spitalul Clinic SANADOR. Acum merg pe picioarele mele. Nu mai am cadru, nu mai am cârje prin casă. Am tot respectul pentru domnul doctor Ojoga, este un om deosebit! Am mai spus și repet: voi merge la SANADOR și pentru alte afecțiuni, datorită domnului doctor Ojoga.”, povestește Vasile.

La SANADOR, pacienții cu afecțiuni ale articulației genunchiului, dar și cu alte afecțiuni articulare sau ale oaselor, au acces la consultații de specialitate și investigații specifice, pentru un diagnostic corect și un tratament adecvat, individualizat. Atunci când există indicație pentru tratament chirurgical, intervențiile sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR în condiții de maximă siguranță, de chirurgi ortopezi cu vastă experiență în realizarea intervențiilor chirurgicale complexe, inclusiv artroplastia de umăr, de șold și genunchi. În funcție de diagnostic și starea pacientului, tratamentul chirurgical poate fi efectuat și prin proceduri minim invazive, precum artroscopia, cu avantaje multiple pentru pacient.

