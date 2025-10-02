Ce mesaj i-a transmis Igor Grosu lui Putin după alegerile din Moldova

Igor Grosu, lider politic de prim plan în Republica Moldova, a adresat un mesaj clar președintelui rus Vladimir Putin la scurt timp după desfășurarea alegerilor parlamentare din țara noastră. În intervenția sa, Grosu a comunicat poziția fermă a Moldovei pe tema independenței, vectorului european și suveranității statului.

El a reiterat că alegătorii moldoveni și-au exprimat voința într-un mod democratic și că rezultatul scrutinului este reflectarea aspirațiilor profunde ale poporului. Mesajul a venit ca răspuns la declarațiile Rusiei referitoare la interferențe, ingerințe sau influențe externe în context electoral.

Grosu a subliniat că Republica Moldova rămâne dedicată integrării europene, dialogului pașnic și stabilității regionale. În același timp, a avertizat că orice acțiune de destabilizare sau presiune va fi primită cu rezistență instituțională și diplomatică.

Această comunicare are și o componentă simbolică: transmite lumii că Moldova nu mai este periferia geopolitică care acceptă presiuni, ci un stat ce afirmă corect și deschis opțiunea sa de parcurs european.

Reacția Kremlinului la acest mesaj va fi urmărită cu atenție, în contextul tensiunilor din regiune și al relațiilor complicate dintre Rusia și statele pro-europene.