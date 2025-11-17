Ce salarii vor avea miniștrii din guvernul Munteanu

La prima ședință a noului Guvern, premierul Alexandru Munteanu fusese întrebat despre cum va rezista cu salariul său, în condițiile în care e mult mai mic decât ale miniștrilor.

„Mă voi consulta cu soția”, a zis el mai în glumă, mai în serios, dar a sugerat că-și va folosi economiile de până acum. Alexandru Munteanu încă nu și-a publicat declarația de avere, un document necesar de a fi prezentat pentru persoanele cu funcţii de demnitate publică. Deci, nu se cunoaște, deocamdată, ce salariu primea până să accepte funcția de premier.

În schimb, ce leafă ar putea avea este posibil de aflat consultând declarația de avere a lui Dorin Recean. Astfel, pentru anul 2024, Recean a indicat salariul anual de 243.000 de lei, lunar ar fi puțin peste 20.000 de lei. Fostul prim-ministru a primit și 162.000 de lei, de la Cancelaria de Stat, pentru deplasări. Iar acum urmează partea cea mai interesantă: subalternii săi – miniștrii și secretarul general al Guvernului – au salarii duble și chiar mai mult.

Jurnaliștii farafiltre.eu au verificat declarațiile de avere și interese personale ale miniștrilor, depuse pentru anul 2024. Astfel, s-a depistat că:

Sergiu Prodan, până nu demult ministrul Culturii, a indicat un salariu anual de aproape 580.000 de lei.

Ala Nemerenco a avut un salariu anual de la Ministerul Sănătății de circa 595.000 de lei.

Alexei Buzu, fostul ministru al Protecției Sociale, a avut un salariu anual de 605.000 de lei.

Daniella Misail-Nichitin, care a preluat funcția de ministru al Afacerilor Interne din noiembrie, dar până atunci a fost secretară de stat la acest minister, a indicat o leafă anuală de 448.000 de lei.

Veronica Mihailov-Moraru a primit 62.000 de lei.

Un salariu aproape similar a avut și Anatolie Nosatîi, de la Ministerul Apărării. În cazul său, e specificat că suma este brută.

Cristina Gherasimov, a avut în anul 2024 salarii de la trei instituții de stat, pentru că a schimbat trei funcții. De la Ministerul Afacerilor Externe a ridicat 60.000 de lei, de la Președinție – circa 28.000 și de la Cancelaria de Stat aproape 481.000 de lei.

Și Victoria Belous, care a fost ministra Finanțelor din vara anului 2024, a avut venituri atât ca ministru, cât și de la Serviciul Fiscal de Stat – un total de 616.000 de lei.

În 2024, fostul ministru al Economiei, Dumitru Alaiba a indicat 624.000 de lei sau 51.000 de lei lunar. Reieșind din aceste date, se poate de presupus că o leafă similară sau aproape similară va avea si noul ministru al Economiei.

Dan Perciun a avut un salariu anual net, în 2024, de aproape 528.000 de lei.

Oleg Serebrean, care a fost vicepremier pentru Reintegrare, a fost remunerat cu 468.000 de lei.

Mihail Popșoi, ca ministru de Externe, a primit un salariu annual de 521.000 și peste 100.000 de lei de la Parlament, pentru că a fost numit ministru pe parcursului anului.

Funcția de ministru al Energiei i-a adus lui Victor Parlicov, cel care în 2024 a deținut acest mandat, un salariu de 590.000 de lei.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în 2024 Andrei Spînu fiind în această funcție, a ridicat un salariu annual de 600.000 de lei, în care se conține și rambursarea costurilor pentru deplasările de serviciu peste hotare. Acesta a demisionat în noiembrie.

Iar Vladimir Bolea, cel care i-a luat locul, a indicat două surse de salarii anul trecut. Astfel, a reușit să ia 23.000 de lei de la Ministerul Infrastructurii, iar de la Ministerul Agriculturii, unde a fost ministru până a face rocada, a avut o leafă anuală de circa 791.000 de lei sau, dacă îl raportăm pe luni, a încasat circa 66.000 de lei. Un salariu de trei ori mai mare decât al premierului.

Jurnaliștii farafiltre.eu au încheiat lista cu ministrul Mediului. În 2024, începând cu luna martie, funcția a fost ocupată de Sergiu Lazarencu. Astfel, el a indicat, pentru lunile lucrate, un salariu annual de 424.000 de lei, iar de la Parlament, pentru că de acolo a venit în fruntea ministerului, a primit 113.000 de lei.

Menționăm că în 2024, secretarul general al Guvernului, Artur Mija, a indicat în declarația de avere și interese personale 574.000 de lei. În noul Guvern, funcția este ocupată de Alexei Buzu.

Salariile demnitarilor, dar și ale miniștrilor s-au majorat semnificativ în 2023, după ce au fost operate modificări în legea sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar. Mai exact, a fost majorată valoarea de referință – o componentă în baza căreia se formează salariul, este un fel de punct de pornire. De la 1.900 a crescut la 3.600 în cazul miniștrilor și a altor categorii de salariați. Au fost și excepții: prim-ministrul, președintele țării și președintele Parlamentului primesc, în continuare, lefurile vechi, pentru că, doar în cazul lor, nu s-a schimbat valoarea de referință. Grosu – 245.000 de lei, iar Maia Sandu – la fel.