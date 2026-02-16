Ex-șeful Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea, trimis pe banca acuzaților pentru corupție

Gorea Iurie, cumătrul lui Andrei Spînu, reținut în mai 2025 de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii municipiului Bălți într-un dosar de corupere pasivă în circumstanțe agravante, a fost trimis în judecată.

Cauza urmează să fie examinată în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, de judecătorul Nicolae Corcea. Prima ședință este programată pentru 4 martie 2026, iar dosarul a fost înregistrat în instanță la 11 februarie 2026.

În mai 2025, șeful Biroului Vamal Centru, Gorea Iurie, și un broker vamal au fost reținuți de CNA și procurorii municipiului Bălți într-un dosar de corupere pasivă în circumstanțe agravante.

Potrivit anchetei, cei doi ar fi primit în mai multe tranșe peste 40 000 de dolari pentru a facilita trecerea mărfurilor peste frontiera Republicii Moldova, inclusiv pe segmentul transnistrean, și pentru a omite încălcări ale legislației vamale.

Reținerile au avut loc în cadrul unor percheziții, în urma cărora au fost ridicate documente și sume de bani în valută străină, a căror proveniență este investigată. Ulterior, în luna iunie 2025, a fost reținut și un presupus complice.

După reținere, Gorea a declarat că banii găsiți asupra sa erau „de buzunar”, economiile familiei.

Potrivit legislației, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive