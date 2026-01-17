Ce spune Poliția despre drona depistată astăzi la Telenești: „Este de model Gerbera și nu conține explozibil”

Poliția Republicii Moldova a oferit noi detalii despre drona care a fost găsită astăzi la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești, pe malul unui iaz. Astfel, în urma verificărilor s-a stabilit că drona era fără încărcătură explozivă.

„Experții secției tehnico-explozivă a Poliției au examinat aparatul de zbor.

S-a stabilit că este de model Gerbera, ca și ultimele depistate la noi în țară. Acesta nu conține explozibil și nu a prezentat un pericol pentru cetățeni.

Amintim că, la observarea unui asemenea obiect nu este voie de apropiat sau atins. În acel moment apelați 112”, se arată într-un comunicat.

Poliția a fost sesizată pe data de 17 ianuarie de un vânător care a comunicat că, la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești, pe malul unui iaz a observat o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri.