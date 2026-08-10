Ce spune Zelenski despre campania de 40 de zile a Ucrainei împotriva Rusiei

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că este „mulţumit” de rezultatul unei operaţiuni de 40 de zile, menită să oblige Rusia să „pună capăt războiului”, sugerând că forţele Kievului vor continua să atace logistica rusească dincolo de termenul-limită.

Zelenski a însărcinat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) să lanseze operaţiunea de 40 de zile la sfârşitul lunii iunie, operaţiunea culminând cu distrugerea de către Ucraina a zeci de petroliere ruseşti care aprovizionau Crimeea ocupată, precum şi cu distrugerea a numeroase depozite din întreaga ţară aparţinând retailerului online Wildberries.

Detaliile despre ceea ce a constituit de fapt campania au rămas puţine până la încheierea acesteia, când SBU a publicat o declaraţie pe 4 august în care clarifica acţiunile pe care agenţia le susţinea că făceau parte din aceasta. Conform declaraţiei, campania „a avut ca scop slăbirea simultană a elementelor cheie ale maşinii militare ruseşti”.

„Sunt mulţumit, absolut. În ceea ce priveşte răspunsurile noastre logistice, înţelegem cât de mult au pierdut; au probleme majore”, a declarat Zelenski într-un interviu amplu la programul maraton de televiziune al Ucrainei.

„După ce au început să atace logistica noastră, am găsit o altă operaţiune logistică şi le-am răspuns. Pierderile de acolo sunt uimitoare – un trilion de ruble (12,2 miliarde de dolari). A fost o operaţiune foarte reuşită a forţelor ucrainene”, a adăugat preşedintele, conform kyivindependent.com.

Deşi nu s-a pus capăt războiului de amploare al Rusiei, oficiali ucraineni familiarizaţi cu planificarea au declarat anterior pentru Kyiv Independent că unul dintre obiectivele politice centrale ale operaţiunii era să privească mai departe decât cele 40 de zile menţionate – să-i forţeze pe ruşi să experimenteze consecinţele războiului mai direct, în vederea influenţării alegerilor din septembrie.

În comentariile sale din interviu, Zelenski a făcut aluzie la impactul pe care războiul îl avea asupra populaţiei ruse, lansând ameninţări puţin voalate că atacurile asupra logisticii ruseşti vor continua.

„De mult timp şi-au permis să vizeze ţinte non-militare şi trebuie să ştie că Ucraina atacă ţinte militare. Dar dacă continuă, le înţelegem toate punctele slabe… Nu am mai avut o viaţă normală sau astfel de obiceiuri de la începutul agresiunii Rusiei. Rusia nu simte acest lucru. Evident, mărfurile care nu ajung la consumatorii obişnuiţi din Rusia din cauza lipsei de logistică vor fi, pe bună dreptate, resimţite de oamenii din Rusia”, a spus Zelenski.

„Nu aş sfătui Rusia să continue să atace logistica ucraineană, deoarece am studiat în mod clar cum arată logistica Rusiei”, a afirmat el.

Pe fondul eforturilor Ucrainei de a viza instalaţiile logistice, Rusia şi-a intensificat eforturile de a lansa atacuri la scară largă asupra oraşelor ucrainene – Ucraina confruntându-se cu o lipsă de capacităţi de apărare aeriană.

Un alt atac peste noapte asupra Kievului, pe 8 august, a ucis patru persoane, inclusiv un copil de trei ani, şi a rănit alte opt.