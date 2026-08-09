O moldoveancă, indignată la Forumul Diasporei: „Am umblat mai bine de jumătate de oră după microfon. Dacă vrem să punem întrebări mai picante, ne simțim ca dușmanii poporului”

O moldoveancă stabilită în Suedia a încercat mai bine de jumătate de oră să obțină microfonul pentru a-i adresa o întrebare președintei Maia Sandu, în cadrul Forumului Diasporei. Femeia a vrut să afle ce face statul pentru a-i menține acasă pe moldovenii reveniți din diaspora.

Femeia a spus că face parte dintre moldovenii care au revenit acasă și că s-a confruntat cu probleme legate de devamarea mașinii, unde aceasta ar fi fost evaluată la un preț dublu.

„Și e întrebarea: ce faceți ca să mențineți diaspora acasă? Pentru că, din cauza multiplelor probleme pe care le-am avut de la revenire, timp de un an și jumătate”, a spus femeia.

Aceasta a mai vorbit despre dificultatea de a obține microfonul și a spus că cei care vor să pună întrebări mai „picante” se simt „ca dușmanii poporului”.

Femeia a menționat că nu este singura persoană care a revenit acasă și care întâmpină astfel de probleme. Potrivit acesteia, mai mulți oameni se confruntă cu dificultăți în relația cu instituțiile statului sau chiar cu comunitatea, iar unii nu reușesc să-și găsească un loc de muncă și ajung să fie descurajați.

Maia Sandu a spus că astfel de experiențe negative ar trebui colectate, pentru a putea fi identificate problemele care pot fi rezolvate.

Președinta a menționat și problemele legate de pregătirea copiilor la școală. Ea a spus că se poate face mai mult pentru copiii care revin acasă, inclusiv prin asistență din partea profesorilor de limba română pentru cei care au probleme cu cunoașterea limbii.

Maia Sandu a declarat că este dorința autorităților ca moldovenii să revină acasă și a subliniat că dezvoltarea economică nu se poate întâmpla fără oameni, în condițiile în care deficitul de resurse umane și forță de muncă este resimțit tot mai mult.