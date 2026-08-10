Vasile Tofan, despre incidentul de la Crocmaz: Războiul se resimte direct și la noi

Prim-ministrul Vasile Tofan a comentat incidentul produs la Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, unde un aparat de zbor s-a prăbușit și a explodat în apropierea localității. Șeful Guvernului a declarat că este o situație îngrijorătoare, iar faptul că aparatul a căzut pe un câmp a evitat o posibilă tragedie.

„Au lovit în apropierea localității. Bine că au lovit un copac și nu au lovit o casă. În același timp, au fost distrugeri la aproximativ 800 de metri. La una dintre gospodării au sărit geamurile din casă”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a evitat să se pronunțe asupra tipului aparatului de zbor sau asupra circumstanțelor exacte ale incidentului, menționând că autoritățile urmează să stabilească toate detaliile.

„Nu am să mă lansez acum în ipoteze despre ce s-a întâmplat, pentru că toți înțelegem ce s-a întâmplat. Războiul se resimte direct și la noi și îmi doresc ca acesta să se încheie cât mai repede”, a spus Tofan.

Șeful Executivului a subliniat că Republica Moldova trebuie să acorde o atenție sporită securității spațiului aerian.

„Noi trebuie să fim foarte duri în tot ce ține de spațiul nostru aerian. Din păcate, faptul că suntem în afara zonei de război nu înseamnă că războiul nu ajunge și la noi”, a declarat premierul.

Potrivit lui Tofan, aparatul a ajuns într-un copac, provocând un incendiu. Flăcările au fost localizate rapid de echipele de intervenție, iar în urma incidentului nu au fost raportate victime.

Premierul le-a mulțumit polițiștilor și serviciilor de intervenție pentru reacția rapidă.

Referindu-se la posibilitatea unor măsuri diplomatice după incident, inclusiv convocarea ambasadorului Rusiei, Vasile Tofan a declarat că autoritățile vor analiza situația și vor decide asupra acțiunilor care urmează.

Tofan a comentat și atacurile asupra orașului ucrainean Odesa, despre care a spus că au fost deosebit de puternice și au afectat inclusiv obiective civile.

„Este tragic ce se întâmplă. Bate în obiective civile, în case. Este barbarism curat. Nu am alt cuvânt”, a spus premierul.

Amintim că un aparatul de zbor s-a prăbușit duminică, 9 august, în apropierea satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Potrivit primelor constatări ale specialiștilor, acesta ar putea fi o „dronă-rachetă”. Poliția precizează că, până în prezent, în Republica Moldova nu au mai fost înregistrate cazuri de identificare a unui aparat de zbor de acest tip.

Potrivit anchetatorilor, aparatul a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră, iar explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri. Deflagrația a împrăștiat fragmente pe o suprafață extinsă.

În urma incidentului, nicio persoană nu a fost rănită. Totuși, fragmentele aparatului au provocat deteriorarea mai multor gospodării din localitatea Crocmaz.