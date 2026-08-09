Aglomerație la vama Otaci: Șoferii sunt îndemnați să aleagă alte puncte de trecere

Poliția de Frontieră anunță că, la această oră, în punctul de trecere a frontierei Otaci-Moghilev-Podolsk se înregistrează trafic intens pe sensul de ieșire din Republica Moldova.

Potrivit autorităților, fluxul majorat de călători și mijloace de transport a dus la aglomerarea punctului de trecere, iar echipele de control lucrează la capacitate maximă pentru fluidizarea traficului transfrontalier.

Pentru a evita timpii mari de așteptare, Poliția de Frontieră recomandă participanților la trafic să opteze pentru punctele de trecere Ocnița-Sokireanî sau Unguri-Bronnița.

Autoritățile îi îndeamnă pe călători să manifeste răbdare și înțelegere, precizând că vor reveni cu informații actualizate în funcție de evoluția situației la frontieră.