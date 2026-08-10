Fiecare cu ce-l doare… Maia Sandu, drumeție prin Codrii Moldovei

Membrii diasporei reveniți acasă și susținători ai regimului galben au avut parte de o drumeție prin Codrii Moldovei. Traseul, organizat de Biroul Relații cu Diaspora, în parteneriat cu Oficiul Național al Turismului al Republicii Moldova, a inclus unele dintre cele mai cunoscute locuri naturale și istorice din zona Căpriana. La drumeție s-a alăturat și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a parcurs traseul alături de participanți.

Traseul de aproximativ 12 kilometri a trecut prin Codri spre Izvorul lui Avram, iar apoi către unul dintre locurile încărcate de istorie și legendă – Stejarul lui Ștefan cel Mare.

„Căpriana – Stejarul lui Ștefan cel Mare nu este doar un traseu. Este o experiență de o zi în care ai natură, mișcare, istorie, gastronomie și Moldova autentică, toate la un loc. Uneori, cele mai frumoase destinații sunt mult mai aproape decât credem”, se arată în mesajul organizatorilor.

Pentru cei reveniți din diasporă, drumeția a fost o ocazie de a redescoperi Moldova prin natură, patrimoniu, istorie și experiențe autentice.

„Foarte frumos. Și cel mai frumos a fost surpriza de care am avut parte, de doamna președinte care a făcut traseul cu noi. A venit într-o vizită și a rupt din timpul ei, din munca pe care trebuia să o facă, și a venit cu noi să ne plimbăm și să facem traseul. A fost o surpriză totală, noi n-am știut. Toți am fost surprinși dimineața”, a povestit una dintre participante.

Moldovenii din diasporă au remarcat și faptul că, indiferent de perioada petrecută peste hotare, țara natală continuă să ofere locuri și experiențe care merită descoperite.

„Avem o țară frumoasă, avem locuri frumoase pe care, indiferent dacă ne-am născut în țara asta și am trăit în țara asta, încă mai avem ce să descoperim și mai avem ce să vedem”, a spus participanta.

„Vremea a fost foarte prietenoasă cu noi. Colectivul a fost tare fain, atmosfera și energia foarte bune. Oamenii au venit să vorbească, să descopere Moldova și eu cred că acesta a fost unul dintre motivele pentru care am venit”, a menționat o participantă.

Participanții spun că legătura cu locurile natale trebuie păstrată indiferent de anii petrecuți peste hotare.

„Mesajul meu pentru oamenii din diasporă este să-și păstreze cât mai mult legăturile, chiar și după ani întregi. Oricum ai ținut minte ce ai acasă, când te plimbi și vezi o vacă pe drum sau vorbești despre bunicii tăi. Sunt lucruri care îți readuc aminte de casă”, a spus aceasta.

Ziua s-a încheiat la Chateau Cojușna, unde participanții au aflat mai multe lucruri curioase despre vinificație, vinuri moldovenești, gastronomia locală și ospitalitatea specifică zonei.

Programul de excursii și drumeții pentru membrii diasporei continuă și în zilele de 15 și 16 august, când sunt planificate traseul „Farmecul Nistrului” și excursia „Muzeul Satului și Vinăria Asconi”.

Programul este organizat de Biroul Relații cu Diaspora, în parteneriat cu Oficiul Național al Turismului al Republicii Moldova, și are drept scop promovarea turismului intern și încurajarea moldovenilor din diasporă să redescopere locurile, tradițiile și patrimoniul țării.