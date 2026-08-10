Trafic de coșmar pe R3: Șoferii, revoltați de lucrări și de manevrele riscante

Trafic de coșmar pe drumul național R3 Chișinău – Hâncești. În zona localităților Bardar, Pojăreni și Fundul Galbenei se formează cozi de sute de metri din cauza lucrărilor de reabilitare. Situația este complicată și de unii șoferi „certați” cu regulamentul rutier, care traversează la roșu sau ies pe contrasens. Administrația Națională a Drumurilor îndeamnă conducătorii auto să respecte semnalizarea și să circule cu prudență.

O porțiune a drumului R3 Chișinău – Hâncești se află în reparație, iar circulația este dirijată cu ajutorul unor semafoare temporare. Pe lângă timpul de așteptare, unii șoferi spun că se confruntă cu situații de risc provocate de alți conducători auto.

Și muncitorii recunosc că mulți șoferi ignoră semnalele semaforul sau încearcă să treacă pe contrasens. Pentru cei aflați în șantier, astfel de manevre pot deveni periculoase, mai ales atunci când traficul este intens sau vizibilitatea este redusă.

„Șoferii sunt unii înțelegători, dar sunt unii care n-au răbdare să aștepte. Ies pe contrasens, la semnalele de roșu nu reacționează, nimic, și pleacă cu viteză. Pe timp de noapte, șoferii pot să vină peste tine, așa să zicem”, a menționat Alexei Cozmacevschi, muncitor care dirijează circulația.

Timpul de așteptare la semafor poate dura și până la câteva zeci de minute. În zonă se formează ambuteiaje, iar unii șoferi recunosc că, atunci când se grăbesc, sunt tentați să încalce legea.

Între timp, muncitorii continuă reparațiile. Acum este pregătită fundația drumului, iar pe unele porțiuni se așterne ultimul strat de asfalt.

Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, lucrările de întreținere periodică se desfășoară pe patru porțiuni ale drumului R3 Chișinău – Hâncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, pe o lungime totală de aproximativ 22 de kilometri. Până la finalizarea lucrărilor, șoferii sunt îndemnați să reducă viteza, să respecte semnalele semafoarelor și indicatoarele temporare și să se conformeze indicațiilor muncitorilor care dirijează circulația.