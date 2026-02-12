Trădătorul de patrie, Igor Dodon, a discutat în secret cu Vladimir Plahotniuc, despre federalizarea R. Moldova

O înregistrare video prezentată la ședința de miercuri din dosarul „kuliok” îi arată pe fostul președinte Igor Dodon și pe oligargul Vladimir Plahotniuc discutând despre federalizarea R. Moldova.

Ce apare pe înregistrare

Înregistrarea video a fost făcută la întâlnirea lui Igor Dodon cu Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov, din 2019.

Cei trei discută despre formarea unei coaliții de guvernare între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat.

Plahotniuc, pe atunci președinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM), l-a întrebat pe Dodon, pe atunci președinte al R. Moldova, în ce condiții este posibilă o coaliție între PDM și Partidul Socialiștilor (PSRM), care sunt așteptările socialiștilor și care sunt așteptările Federației Ruse.

Igor Dodon i-a răspuns că trebuie semnat un acord între el și Plahotniuc, la sediul Ambasadei Federației Ruse, în prezența ambasadorului rus la Chișinău.

Acord secret, acord public

Cei doi vorbesc de două acorduri, unul public și unul secret.

Acesta din urmă ar fi inclus chestiuni ce nu s-ar fi regăsit în cel public, precum federalizarea.

Dodon a mai spus că ar fi discutat cu Vladimir Putin despre noțiunea de federalizare. „Cuvântul federalizare e o problemă și pentru noi. Eu lui Putin i-am explicat și Putin a fost de acord”, a spus Dodon. Astfel, „federalizarea” urma să fie înlocuită în acordul public de o altă expresie: „statut special”.