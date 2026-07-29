Ceban, după anularea concertului de Ziua Limbii Române: Faceți economii la verișoare

Primarul Capitalei, Ion Ceban, a reacționat la decizia Guvernului de a anula concertul dedicat Zilei Limbii Române și a anunțat că municipalitatea va organiza și în acest an evenimente cu această ocazie. Edilul a criticat argumentul privind economisirea banilor publici și a lansat acuzații la adresa guvernării.

„Evenimentele dedicate Zilei Limbii Române au fost organizate întotdeauna de Primărie, nu de Guvern. Ziua Limbii Române va fi sărbătorită și în acest an și punctum.

P.S. Faceți economii la verișoare, neamuri, scheme, contracte dubioase, intermediari la gaz și altele”, a scris Ion Ceban pe rețelele sociale.

Reacția lui Ion Ceban vine după decizia de astăzi a Guvernului de a nu mai organiza un concert dedicat Zilei Limbii Române, marcată anual pe 31 august.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, a venit cu precizări după anularea concertului planificat de Ziua Limbii Române. Acesta susține că decizia a fost luată în urma unei discuții dintre premierul Vasile Tofan și ministrul Culturii, Dan Suruceanu, pentru economisirea banilor publici, iar sărbătoarea va fi marcată prin „Marea Dictare Națională”.

„Pentru a evita speculații sau interpretări eronate referitor la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Limbii Române, fac următoarea precizare: De obicei, în ultimii ani, Guvernul marca Ziua Limbii Române prin acțiunea Marea Dictare Națională.

Spre deosebire de alți ani, în acest an Ministerul Culturii planifica un concert. În urma unei discuții dintre premierul Vasile Tofan și noul ministru al Culturii Dan Suruceanu, s-a ajuns la un compromis: Anularea acestui concert cu scopul de a economisi banul public.

Astfel, Guvernul va continua vechea tradiție și, ca de obicei, va marca Ziua Limbii Române prin acțiunea Marea Dictare Națională”, a declarat Dumitru Ciorici.