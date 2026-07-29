Creierul american al fraudei de telemedicină de 2 miliarde de dolari, găsit în Rusia. Flotă de lux, vilă lângă Putin și legături cu Kadîrov

Brian Sutton, indicat de procurorii americani drept presupusul conducător al unei organizații acuzate că a facturat aproape două miliarde de dolari prin rețete medicale frauduloase, trăiește liber în Rusia. O investigație OCCRP și Important Stories susține că americanul deține zeci de automobile de lux, proprietăți într-o zonă exclusivistă de lângă Moscova și o participație într-un club de MMA asociat unor apropiați ai liderului cecen Ramzan Kadîrov.

Presupusul coordonator al uneia dintre cele mai mari fraude de telemedicină descoperite în Statele Unite nu se ascunde într-un loc izolat, ci ar duce o viață de lux în Rusia, potrivit unei investigații publicate de Organized Crime and Corruption Reporting Project – OCCRP, în colaborare cu centrul rus Important Stories.

Brian Michael Sutton nu a fost judecat în dosarul federal și figurează în continuare drept persoană aflată în libertate. Procurorii americani îl acuză de conspirație pentru fraudarea sistemului medical, fraudă în domeniul sănătății și spălare de bani.

Acuzațiile împotriva sa nu au fost soluționate definitiv de o instanță, iar Sutton beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Procurorii americani îl consideră liderul organizației

Departamentul american al Justiției îl prezintă pe Brian Sutton drept presupusul lider al unei organizații infracționale cu baza la Moscova, care ar fi controlat zeci de farmacii din Statele Unite.

Organizația ar fi transmis companiilor private de asigurări cereri de rambursare în valoare de aproape două miliarde de dolari, folosind peste 75 de farmacii din mai multe state. Peste 758 de milioane de dolari ar fi fost încasați efectiv, potrivit datelor centralizate de OCCRP.

În mai 2026, autoritățile americane au anunțat condamnarea la câte zece ani de închisoare a lui Anthony Santamaria și Hershel Tsikman, precum și condamnarea lui Hafizullah Ebady la 97 de luni de detenție. Alți membri ai organizației au pledat vinovați sau își așteaptă sentințele.

Brian Sutton figurează separat în documentele autorităților americane. El nu a pledat vinovat și nu a fost judecat. Procurorii precizează că se află în afara Statelor Unite și este în continuare căutat, potrivit comunicatului Departamentului Justiției.

Cum ar fi funcționat frauda de două miliarde de dolari

Potrivit actelor judiciare citate de procurorii americani, organizația ar fi cumpărat farmacii care aveau deja contracte cu societăți private de asigurări medicale. Afacerile erau trecute formal pe numele unor persoane interpuse, iar activitatea lor ar fi fost controlată de la distanță.

Call-centere din Utah, Rusia și alte state contactau persoane asigurate și le ofereau medicamente la costuri foarte mici sau aparent gratuite, fără ca acestea să fie examinate pentru a se stabili dacă aveau într-adevăr nevoie de tratament.

Anchetatorii susțin că organizația recruta și medici cărora li se spunea că trebuie să verifice rețete emise după consultații de telemedicină. În numeroase cazuri, consultațiile nu ar fi avut loc.

Datele medicilor și numerele lor profesionale de identificare ar fi fost folosite pentru emiterea rețetelor. Unele medicamente facturate nu ar fi ajuns niciodată la pacienți.

Echipe specializate transmiteau apoi, de la distanță, sute de mii de cereri de rambursare către companiile de asigurări.

„Prin identități false, comunicații criptate, firme-paravan și proprietari fictivi, inculpații au extras aproape două miliarde de dolari de la asigurătorii privați”, a susținut Departamentul american al Justiției atunci când au fost anunțate condamnările unor membri ai grupării.

Farmaciile în care angajații nu știau să folosească casa de marcat

O anchetă distinctă din California descria unele dintre unitățile controlate de grup drept „farmacii mutante”, deoarece funcționau în principal ca centre pentru procesarea unor rețete scumpe și presupus frauduloase.

Potrivit documentelor judiciare consultate de OCCRP, unele farmacii nu aveau aspectul și stocurile unor unități obișnuite. Vânzarea medicamentelor fără prescripție era atât de rară, încât într-unul dintre punctele de lucru angajații nu ar fi știut să folosească casa de marcat.

Cazul a ieșit la suprafață încă din 2015, după ce un angajat CBS a descoperit că asigurătorul său plătise 44.000 de dolari pentru cantitatea necesară unei singure luni dintr-un supliment alimentar.

Farmacia care procesase cererea era deținută de familia Sutton, conform investigației OCCRP. Confruntat atunci de un jurnalist CBS, Brian Sutton ar fi refuzat să răspundă întrebărilor.

OCCRP: 23 de Mercedesuri, trei Rolls-Royce și proprietăți de lux

Jurnaliștii OCCRP și Important Stories susțin că l-au localizat pe Brian Sutton în Rusia prin analizarea registrelor imobiliare și comerciale, a unor baze de date provenite din scurgeri de informații și a evidențelor poliției rutiere ruse.

O listă a bunurilor obținută de jurnaliști arată că Sutton a acumulat în Rusia o colecție care include 23 de automobile Mercedes-Benz, șase BMW-uri, trei Rolls-Royce și un Range Rover.

În 2019, o rudă a acestuia a cumpărat o vilă de aproape 600 de metri pătrați în complexul rezidențial Barvikha 21, din zona exclusivistă Rubliovka, la vest de Moscova. Proprietatea are o grădină privată și o casă pentru oaspeți.

Complexul se află la aproximativ cinci kilometri de reședința lui Vladimir Putin de la Novo-Ogariovo, potrivit OCCRP.

În 2025, Brian Sutton ar fi cumpărat o altă vilă în același complex și un teren învecinat. Proprietatea rezultată se întinde pe mai mult de 6.500 de metri pătrați, o suprafață apropiată de cea a unui teren de fotbal.

Afaceri cu call-centere, cărbune și centre de relaxare

Registrele comerciale ruse consultate de jurnaliști arată că Sutton a înființat în 2019 compania Well Connect, care desfășura activități de call-center la Moscova și se prezenta drept firmă de marketing în domeniul medical.

Din date fiscale rusești ajunse în presă ar reieși că Sutton a obținut aproximativ 125 de milioane de ruble, echivalentul a circa 1,6 milioane de dolari, din activitatea companiei în perioada 2020–2021.

Tot în 2019, americanul a fondat societatea Coal Trade, implicată în comerțul cu cărbune. Compania ar fi înregistrat profituri de aproximativ 4,4 milioane de dolari în 2021 și 1,6 milioane de dolari în 2022.

OCCRP mai arată că Sutton a cumpărat ulterior un mic centru de fitness și spa situat la periferia Moscovei.

Legătura cu un club MMA apropiat de cercul lui Kadîrov

Investigația relevă și o posibilă legătură cu mediul politic din Rusia și Cecenia.

Documentele comerciale arată că Sutton a achiziționat în 2022 o participație de 10% în United Russian Fighters, un club și o echipă de arte marțiale mixte asociate deputatului rus Bekkhan Agayev, membru al partidului Rusia Unită.

Agayev nu deține direct acțiuni, deoarece parlamentarilor ruși le este interzis să desfășoare activități comerciale. Fiul său, Deni Agayev, apare însă cu o participație de 40% în compania din spatele clubului.

Familia deputatului este considerată apropiată de Ramzan Kadîrov. Liderul cecen îl numea pe tatăl parlamentarului „frate drag”, i-a acordat titlul de cetățean de onoare al republicii și a susținut public relația dintre cele două familii, potrivit documentării OCCRP.

United Russian Fighters a publicat, de asemenea, mesaje privind trimiterea de ajutoare către militarii ruși implicați în războiul din Ucraina.

Bekkhan Agayev și fiul său nu au răspuns întrebărilor adresate de jurnaliști despre relația lor cu Brian Sutton.

De ce ar fi aproape imposibilă extrădarea sa în SUA

Brian Sutton s-a născut în Los Angeles și are cetățenie americană. Conform unor baze de date consultate de OCCRP, acesta și-ar fi obținut cetățenia israeliană în 2017 și un pașaport rusesc în 2022.

Ilya Shumanov, fostul director al filialei Transparency International din Rusia, a declarat pentru OCCRP că șansele ca Sutton să fie extrădat din Rusia în Statele Unite sunt practic inexistente, în lipsa unui tratat bilateral de extrădare și a unei cooperări judiciare funcționale între cele două state.

Sutton ar putea fi însă reținut dacă ar călători într-un stat care cooperează cu autoritățile americane.

Brian Sutton și membrii familiei sale nu au răspuns solicitărilor de punct de vedere transmise de OCCRP și Important Stories. Nici Departamentul american al Justiției, procurorii din Santa Clara și Ministerul rus de Interne nu au răspuns întrebărilor adresate pentru această investigație.

Precizare: Informațiile privind bunurile, afacerile și relațiile lui Brian Sutton în Rusia provin din investigația realizată de OCCRP și Important Stories pe baza registrelor publice și a unor baze de date obținute de jurnaliști. Acuzațiile penale împotriva lui Sutton nu au fost soluționate definitiv, iar acesta este prezumat nevinovat până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești.