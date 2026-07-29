Reacția lui Ceban, după ce s-a ales cu un proces-verbal cotravențional și riscă să își piardă funcția de primar

Edilul Ion Ceban riscă interdicția de a ocupa funcția de primar general al municipiului Chișinău pentru un an. Pe numele acestuia a fost întocmit un proces-verbal contravențional după ce s-a constatat că a utilizat pașaportul de serviciu pentru a pleca în Italia la începutul lunii septembrie 2025, deși acesta era suspendat din funcția de primar încă din 22 august 2025, fiind candidat la alegerile parlamentare pe listele Blocului „Alternativa”, potrivit zdg. În replică, Ion Ceban a declarat că: „Ei caută cu tot dinadinsul să mă atace politic, direct, personal pe mine, dar și echipa.”

La 4 septembrie 2025, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), a depus o contestație, în adresa Comisiei Electorale Centrale (CEC), pe marginea acțiunilor lui Ion Ceban, candidat la funcția de deputat în parlamentul R. Moldova.

În contestație, PAS invoca faptul că Ion Ceban, deși suspendat din funcție încă din 22 august 2025, a utilizat pașaportului de serviciu, deținut grație funcției de primar general al municipiului Chișinău, pentru a participa la conferința din Italia sub egida UNESCO și ,,Coaliția Europeană a Orașelor împotriva rasismului”. Contestația a fost transmisă spre examinare, „conform competențelor” Secretariatului Direcției de Poliție a mun. Chișinău.

Astfel, Poliția a constatat „utilizarea ilicită a pașaportului de serviciu”. Pe această constatare s-a bazat procesul-verbal din 29 iulie 2026, cu privire la contravenție în baza art. 48/1 alin.(7) din Codul Contravențional, remis spre examinare în adresa Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, potrivit Dianei Fetco, șefa Secției Comunicare și Protocol din cadrul IGP.

Potrivit informațiilor menționate de sursa citată anterior, Poliția a recomandat aplicarea a 250 de unități contravenționale și privarea de dreptul de a deține funcția de primar pe un termen de un an, iar procesul-verbal a fost întocmit în lipsa lui Ceban, dar în prezența avocatului său.

Ulterior, Ion Ceban a venit cu o reacție pe rețele.

„Ei caută cu tot dinadinsul să mă atace politic, direct, personal pe mine, dar și echipa. Că vom suspenda primarul pentru un an de zile, vreau să știți că din toate părțile încearcă să facă cumva rău, pentru că cea mai mare încredere la această etapă, grație încrederii dumneavoastră, este în instituția primăriei, din țară.

Voi reveni pe parcurs după ce mă voi documenta ce boroboață eu am făcut în acest sens. Știu că nu am făcut nimic care să contravină legii”, a declarat Ceban.