Falși angajați ai SIS au convins o femeie din Căușeni să le transfere 200.000 de lei

O femeie de 60 de ani din raionul Căușeni a rămas fără 200.000 de lei după ce a fost contactată de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Serviciului de Informații și Securitate. Victima le-a transferat escrocilor bani proveniți din economii și dintr-un credit contractat la solicitarea acestora.

Cazul a fost raportat recent și înregistrat de Inspectoratul de Poliție Râșcani din Chișinău, deși escrocheria a fost comisă pe 23 iulie.

Potrivit Poliției, femeia a fost contactată telefonic de persoane necunoscute, care i-au spus că pe numele său ar fi fost contractate în mod fraudulos mai multe credite.

Sub pretextul că împrumuturile trebuie achitate urgent, suspecții au convins-o să le transfere 200.000 de lei. O parte din bani provenea dintr-un credit contractat de victimă, iar restul – din economiile acesteia.

Oamenii legii precizează că, în ultimele 24 de ore, nu au fost înregistrate cazuri noi de fraudă telefonică. Totuși, cazul femeii din Căușeni, comis anterior, a fost raportat abia acum.

În aceeași perioadă, alte 118 tentative de escrocherie au fost dejucate datorită reacției cetățenilor, fără ca persoanele vizate să sufere prejudicii.

Poliția le recomandă cetățenilor să nu comunice nimănui codurile primite prin SMS, parolele, codurile PIN sau datele cardurilor bancare.

De asemenea, oamenii sunt îndemnați să nu contracteze credite și să nu transfere bani la solicitarea persoanelor necunoscute. În cazul unui apel suspect, aceștia trebuie să întrerupă conversația și să contacteze direct banca sau Poliția, folosind doar numerele oficiale.