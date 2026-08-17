Sandu, despre cerințele agricultorilor: Nu putem să întoarcem spatele ucrainenilor

Președinta Maia Sandu a venit cu o reacție după ce agricultorii au anunțat că vor ieși vineri, 21 august, la proteste masive, dacă Guvernul nu va rezolva problema tranzitului cerealelor ucrainene.

„Discutăm un pic mai în profunzime subiectele care țin de tranzitul produselor cerealelor, pentru că dacă Ucraina nu va putea să își vândă produsele și e clar că Ucraina nu își le vinde aici, că noi suntem o piață foarte mică. Dacă Ucraina nu își va vinde produsele și nu va avea bani să se apere, atunci noi o să avem probleme mai mari decât avem astăzi și sigur că trebuie să vedem cum facem așa încât să nu fie afectat sectorul nostru prea mult, dar în același timp nici nu putem să întoarcem spatele ucrainenilor care, iată, în fiecare noapte sunt bombardați și în fiecare zi se trezesc și merg și cresc grâne și rezistă ei și prin rezistența lor ne protejează și pacea noastră.

Deci eu sunt sigură că dacă oamenii sunt bine intenționați, se pot găsi formule prin care și agricultorii noștri, care anul ăsta au o roadă foarte bună, aici trebuie să spunem că în pofida tuturor problemelor despre care am pomenit, avem totuși un an agricol bun pentru multe culturi, pentru că nici nu a fost foarte cald și pentru că au fost și ploi în mai multe zone cel puțin, deci știu că vom avea o roadă bunișoară, bunicică și evident că ne dorim ca agricultorii noștri să câștige și sunt sigură că vor câștiga”, a spus șefa statului în cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova.

Asociația Forța Fermierilor amenință cu proteste masive dacă până vineri, 21 august, Guvernul nu înregistrează progrese pe trei subiecte: controlul tranzitului producției ucrainene, licențierea importurilor de cereale și oleaginoase, și neadmiterea majorării TVA.