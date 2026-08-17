Festivalul de muzică militară din Piața Roșie, anulat cu patru zile înainte de start

Festivalul Internațional de Muzică Militară „Spasskaya Tower”, programat să înceapă pe 21 august în Piața Roșie din Moscova, a fost anulat cu doar patru zile înainte de deschidere. Organizatorii au anunțat că ediția din acest an va fi amânată pentru 2027.

Evenimentul urma să se desfășoare în perioada 21-30 august, însă programul a fost anulat din motive care, potrivit organizatorilor, nu depind de ei. Cauza exactă a deciziei nu a fost precizată.

Noile date pentru ediția din 2027 urmează să fie anunțate ulterior.

„Spasskaya Tower” este unul dintre cele mai cunoscute evenimente militare și muzicale organizate în capitala Rusiei. Festivalul reunește, de regulă, orchestre militare și gărzi de onoare din Rusia și din alte țări, iar programul include spectacole muzicale, parade și demonstrații ceremoniale.

Prima ediție a avut loc în 2006, iar din 2007 festivalul se desfășoară în Piața Roșie. În 2009, evenimentul a primit denumirea actuală.

Până acum, festivalul a mai fost anulat o singură dată, în 2020, din cauza pandemiei de COVID-19.

Decizia vine după ce, în iunie 2026, și concertul dedicat Zilei Rusiei, care urma să aibă loc în Piața Roșie, a fost anulat. A fost prima întrerupere de acest fel din ultimii 23 de ani.