Piața imobiliară din Capitală se prăbușește: Tranzacțiile au scăzut cu aproape 70%

Vânzările apartamentelor din Capitală au scăzut cu aproape 70% comparativ cu anul 2021. Experții imobiliari spun că printre principalele cauze se numără reducerea numărului de autorizații de construcție, obligativitatea efectuării tranzacțiilor mai mari de 80.000 de euro prin intermediul băncilor, fără plăți în numerar, precum și creșterea considerabilă a prețurilor la apartamente.

„Unii cetățeni spun că prețul mare este de vină. Dacă în anul 2020, un apartament mediu costa aproximativ 45.000 €, acum același tip de locuință depășește 100.000 €”, spune specialistul imobiliar, Victor Cernomorcenco.

„În primele 6 luni ale acestui an, în total, în Chișinău s-au vândut 4.060 de imobile, cu 45% mai puține în comparație cu aceeași perioadă a anului 2024. În 2023 prețul mediu al apartamentelor în Chișinău, varianta albă, indiferent dacă blocul este nou sau vechi, a fost de 1.070 de euro/m2, în timp ce în 2025 acesta a ajuns la 1.720 de euro/m2. Spre comparație, în 2020, era necesar un efort de 1,7 salarii medii pe economie pentru achiziția unui metru pătrat și aproape 8,7 ani pentru a cumpăra un apartament de 60 m². Astăzi, pentru același apartament, sunt necesare 2,1 salarii medii per metru pătrat și un efort echivalent cu 10,3 ani de muncă”, Emilia Mocanu, jurnalistă NEXT TV.

Tranzacțiile și prețurile pot reveni la normal doar prin extinderea construcțiilor în zonele periferice ale Chișinăului, cred experții. Totodată, este necesară o ipotecă mai accesibilă și o rată de dobândă mai mică astfel încât familiile tinere să-și poată permite locuințe, și cel mai important, scăderea prețurilor care sunt imense, spune Eugen Țurcan, directorul de vânzări al unei agenții imobiliare.

„Dacă avem în aceste periferii prețurile în jur de 1.000 de euro metrul pătrat, 950,850 în Chișinău, tot ce se vinde, se vinde aproape de 2.000 deja. Dacă vorbim de apartamente în centrul Chișinăului, care se numesc în variant alba, avem apartamente cu 4.000 € și dacă vorbim de un apartament finisat sau cum se zice la noi cu reparație, sunt apartamente cu 6.000 de euro”, Eugeniu Țurcan, director vânzări agenție imobiliară.

În urmă cu cinci ani, doar 30 la sută dintre imobile erau cumpărate cu ajutorul unui credit ipotecar, în timp ce anul acesta 65 la sută din apartamente sunt cumpărate în credit din cauza costurilor imense, ne-a spus Victor Cernomorcenco, specialist imobiliar.

„Apartamentele au început să se vândă mult mai greu, dacă noi anul trecut orice apartament se vindea într-o lună, maxim 2 luni de zile, deja este nevoie același apartament să se vândă în patru luni de zile.Proprietarii care sunt motivați să vândă nu mai ies deja cu prețuri exagerate pe piața, acesta necesita să ajusteze prețul la unul corect pe piață și doar cei mai motivați cumpărători într-adevăr intră pe piață și cumpără”, Victor Cernomorcenco, specialist imobiliar.

Expertul economic Viorel Gîrbu spune că situația este firească pentru că nu se construiește suficient, sunt puține locuințe moderne, și astfel piața menține prețuri ridicate chiar dacă cererea e oscilantă. Experții spun că prețurile ar putea să se micșoreze, însă, nu considerabil.

„Fondul locativ este mai sărac în Europa de Est, față de Europa de Vest și până fondul locativ va ajunge la nivele mai înalte, oricum o să atestăm această realitate cand prețurile la imobile în Republica Moldova sunt destul de exagerate, eu mă aștept la o scădere a prețurilor dar nu cred că aceasta va fi una radicală”, Viorel Gîrbu, expert economic.

„Trimestrul patru dinamica nu o să se schimbe considerabil, speranța noastră este ca agenții dezvoltatori și agenții imobiliari să dea prețurile în jos, nu vorbim despre descreșteri substanțiale dar vorbim despre niște descreșteri de 5,10,15 %, în raport cu piața”, Marin Gospodarenco, expert economic.

Radu Marian, deputat PAS și proaspăt ales Președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe a spus că problema poate fi soluționată. Acesta își dorește ca aproximativ o mie de hectare din apropierea Chișinăului să fie oferite dezvoltatorilor pentru construcția imobilelor, astfel și prețul, dar și cererea vor fi satisfăcute.

„În momentul în care statul intră într-un parteneriat poate să aloce un anumit teren, în schimbul acestui teren să ofere niște facilități pentru anumite tinere familii sau familii mai social vulnerabile ca partenerul privat să poate să ofere aceste locuințe la un preț mai rezonabil. Greutatea în care se construiesc rețele, apa, canalizare, și iată aici am putea să încurajăm, să accelerăm construcția de rețele, apa, canalizare în zona din afara chișinăului”, Radu Marian, președintele comisiei economice, buget și finanțe.

Totuși, companiile de construcții susțin că nu sunt afectate de scăderea vânzărilor apartamentelor în oraș, pentru că se extind în suburbii.

„In Chișinău nu avem construcții, construim în suburbii. Ca buget ele sunt mai mult, de exemplu la moment raportând numărul de tranzacții cu venitul care îl obții din urma tranzacțiilor, din 10 tranzacții poți să obții venitul care îl aveam cu un an în urmă de la 30 de tranzacții”, Gheorghe Solomon, director vânzări companie de construcții.

Oamenii cu care am vorbit ne-au spus că prețurile imobilelor îi sperie.

„Dacă acum câteva luni un apartament cu două camere era 70.000 de euro. Acum deja ajunge vreo 80 -85 și nu sunt reale pentru salariile pe care le putem obține în Republica Moldova. Un cetățean cu un salariu mediu nu-și poate permite procurarea unui apartament la un așa preț”.

„Prea mari, sunt umflate. Nu este prețul pieței”.

Experții oferă cîteva sfaturi pentru cei care își doresc să cumpere o locuință în timpul apropiat.

„Să negocieze direct cu agenții imobiliari un rabat sau un discount de 10-15% care este destul de real sau să ceară cel puțin o debara gratis, sau un loc de parcare gratis”, Marin Gospodarenco, expert economic.

Cele mai multe apartamente în ultimii 15 ani s-au vândut în Chișinău în 2021, aproximativ 30.000 de locuințe. Potrivit datelor oficiale, în 2024 s-au vândut 16.141 de apartamente în Chișinău și suburbii, cu aproximativ 1.000 de apartamente mai mult decât în 2023.