Evghenia Guțul îi “trădează” pe Ilan Șor și Marina Tauber: “Eu doar număram banii”

Condamnată la șapte ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului „Șor”, fosta bașcană a Găgăuziei, Evghenia Guțul, a reafirmat în cadrul unei ședințe a Curții de Apel din Chișinău că este nevinovată. Ea a declarat că întreaga responsabilitate pentru gestionarea banilor aparține lui Ilan Șor și Marinei Tauber.

La ședința din 13 octombrie, desfășurată prin videoconferință, Evghenia Guțul și colega sa, Svetlana Popan, au afirmat că nu se fac vinovate de faptele pentru care au fost condamnate. Presa a avut acces doar la începutul ședinței.

Guțul a declarat în fața instanței că rolul ei a fost doar de a duce evidența sumelor folosite de gruparea „Șor”, însă de gestionarea financiară propriu-zisă s-ar fi ocupat liderii partidului, Ilan Șor și Marina Tauber. Și Svetlana Popan a susținut același lucru.

Avocata celor două condamnate, Natalia Bairam, își dorește achitarea inculpatelor, și susține că depune efort în acest sens.

„Scopul nostru este să convingem completul de judecată că în aceste dosare penale au fost comise încălcări de procedură. Aceste abateri atrag după sine inadmisibilitatea probelor și, implicit, achitarea inculpatelor. Aceasta este poziția noastră de bază”, a zis Bairam.

Pe de altă parte, reprezentanta Procuraturii Anticorupție, Cristina Gladcov, a precizat că acuzarea susține decizia instanței de fond și va solicita menținerea condamnărilor.

Curtea de Apel Chișinău a început examinarea apelului în dosarul Guțul-Popan pe 8 octombrie. Apărarea a cerut reexaminarea expertizelor, audierea a sute de martori și eliberarea inculpatelor până la încheierea procesului, solicitare respinsă de instanță.

La prima instanță, Guțul a fost reprezentată de avocați străini, care însă nu au mai fost prezenți la cea mai recentă ședință. Următoarea audiere în apel este programată pentru joi, 16 octombrie.

Amintim că Evghenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare, iar Svetlana Popan la 6 ani.