CEC și Adunarea Populară caută soluții pentru organizarea alegerilor regionale

Comisia Electorală Centrală și Adunarea Populară a Găgăuziei discută crearea unui grup de lucru pentru a armoniza legislația electorală. Grupul ar urma să găsească soluții pentru organizarea alegerilor regionale pentru noua componență a Adunării Populare, transmite IPN.

Despre aceasta au discutat vicepreședintele CEC, Pavel Postica, cu președintele interimar al Adunării Populare a Găgăuziei, Nicolae Ormanji, și cu deputații Vladimir Cîssa și Alexandr Diulgher.

Potrivit CEC, reprezentanții ambelor instituții și-au manifestat deschiderea de a continua și aprofunda dialogul pentru a asigura dreptul la vot al alegătorilor din regiune în condiții de supremație a legislației electorale naționale, dar și ținând cont de specificul actelor normative regionale.

Pe 21 ianuarie, Curtea Supremă de Justiție a admis recursul depus de Oficiul Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat și a suspendat executarea hotărârilor Adunării Populare a Găgăuziei privind desemnarea și completarea componenței Comisiei electorale centrale de la Comrat. Ca urmare, organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară, programate pentru 22 martie, a intrat în impas.

Conform deciziei, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Electoral, nu este permisă înființarea unor organe care nu sunt prevăzute de lege. Legislația națională reglementează activitatea Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, nu a Comisiei Electorale Centrale a Găgăuziei, așa cum era prevăzut în hotărârile contestate.