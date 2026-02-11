Dereneu! Igor Dodon incită la violențe și nerespectarea legii

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, incită oamenii la violență și dezbină societatea în cazul bisericii din Dereneu. „E grav când autoritățile statului dau foc la casa noastră comună”, a scris liderul PSRM.

„Din cauza politicilor de învrăjbire și dezbinare promovate de guvernarea PAS, se întâmplă cazuri grave precum cel din Dereneu, unde comunitatea din sat e nevoită să își facă dreptate prin umilință și gesturi concrete și să se apere în fața forței brutale a poliției.

Cel mai indicat era ca un reprezentant al Guvernului să se deplaseze imediat la locul cu pricina și să rezolve amiabil situația cu localnicii.

Eventual, poate fi organizat un plebiscit local în următoarele săptămâni pentru ca locuitorii din s. Dereneu să decidă soarta bisericii din localitate.

Iar acum se cere eliberarea tuturor celor reținuți de poliție.

E grav când autoritățile statului dau foc la casa noastră comună.

Libertate oamenilor. Implicarea Guvernului în identificarea unui compromis. Plebiscit local”, a scris liderul PSRM.