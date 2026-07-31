Cei care oferă spații pentru consumul de droguri vor fi pedepsiți mai dur

Persoanele care organizează, întrețin sau pun la dispoziție spații pentru consumul sistematic de droguri riscă pedepse mai dure. Aceste spații pot fi inclusiv apartamente, case, camere, garaje sau clădiri abandonate, nu doar localuri publice.

Parlamentul a aprobat în lectura a doua modificările legislative privind combaterea circulației ilegale a drogurilor. Noile prevederi urmează să intre în vigoare la 28 august 2026.

Codul penal folosește pentru asemenea spații termenul de „spelunci”. Potrivit explicațiilor Curții Supreme de Justiție, o speluncă poate fi orice încăpere locuibilă sau nelocuibilă destinată ori amenajată pentru consumul sistematic al drogurilor: apartament, cameră, vilă, casă, subsol, pod, garaj, depozit, hambar sau construcție abandonată. Noțiunea poate include și cafenele, baruri, restaurante, discoteci ori alte localuri puse la dispoziție în acest scop.

Pentru organizarea sau întreținerea unui asemenea spațiu, precum și pentru punerea unei încăperi la dispoziția consumatorilor de droguri, vor putea fi aplicate amenzi de până la 2.000 de unități convenționale sau pedepse cu închisoarea de la cinci la șapte ani.

Organizarea presupune identificarea, procurarea, închirierea, finanțarea, repararea sau amenajarea unui spațiu pentru ca acesta să fie folosit de mai multe persoane la consumul de droguri. Întreținerea poate însemna achitarea cheltuielilor, mobilarea încăperii, asigurarea pazei, organizarea vizitelor sau oferirea instrumentelor necesare consumului.

Răspunderea poate fi aplicată și persoanei care își oferă locuința ori un alt spațiu aflat în posesia sa pentru consumul de droguri, indiferent dacă urmărește sau nu obținerea unui profit.

Dacă fapta este comisă de mai multe persoane sau prin folosirea funcției de serviciu, pedeapsa va fi cuprinsă între opt și 12 ani de închisoare. În cazul implicării unui grup criminal sau a unei organizații criminale, sancțiunea va ajunge la 12–15 ani.

Modificările stabilesc sancțiuni și pentru prescrierea ilegală a medicamentelor care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope. Fapta va fi pedepsită cu o amendă cuprinsă între 1.500 și 1.750 de unități convenționale sau cu închisoare de la doi la patru ani.

În cazul persoanelor juridice, amenda pentru această infracțiune va fi cuprinsă între 5.000 și 10.000 de unități convenționale.

Falsificarea rețetelor sau a altor documente care permit obținerea drogurilor ori a substanțelor stupefiante sau psihotrope va fi sancționată cu închisoare de la trei la șase ani.

Persoanele juridice implicate în falsificarea unor asemenea documente vor risca amenzi de la 10.000 la 15.000 de unități convenționale, interzicerea desfășurării unei anumite activități sau lichidarea.

Legea introduce răspunderea penală și pentru utilizarea conturilor de pe rețelele sociale, platformelor online, portalurilor web, aplicațiilor, serviciilor de mesagerie, adreselor de e-mail și altor instrumente digitale pentru promovarea, oferirea, expedierea, livrarea sau distribuirea drogurilor și a altor substanțe interzise.

Promovarea sau facilitarea consumului ilegal de droguri prin asemenea mijloace va fi pedepsită cu închisoare de la doi la patru ani.

Pentru oferirea, expedierea, livrarea sau distribuirea substanțelor interzise prin intermediul platformelor digitale, pedeapsa va fi cuprinsă între patru și șapte ani de închisoare.

Dacă fapta este comisă de mai multe persoane sau prin folosirea funcției de serviciu, sancțiunea va fi de la șapte la zece ani de detenție. Implicarea unui grup criminal sau a unei organizații criminale va fi pedepsită cu închisoare de la zece la 12 ani.