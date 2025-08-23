Cei mai mulți primari „furați” de PAS de la alte partide provin din fostul PDM, partidul lui Plahotniuc

112 primari ai PAS din cei 292 pe care îi are în prezent formațiunea de guvernământ au făcut parte anterior din alte partide sau au candidat independent. Cei mai mulți dintre ei, aproape jumătate, provin din fostul Partid Democrat, condus, până în 2019, de Vlad Plahotniuc, cel care era acuzat cel mai mult de coruperea aleșilor locali, arată o investigație realizată Rise Moldova.

Articolul, intitulat „Primarii, ținuți în tonus de PAS”, face o radiografie a originilor politice ale aleșilor locali și migrația după ce PAS a venit la guvernare. Potrivit sursei citate, din cei 292 de primari, câți are în prezent formațiunea de guvernământ, doar 180 au fost și înainte afiliați acestui partid sau blocului din care a făcut parte, restul fiind cooptați de la alte partide.

Astfel, 43 de primari provin din vechiul Partid Democrat, 19 de la PSRM, 14 de la PLDM și 29 au fost independenți. După alegerile locale din noiembrie 2023, 32 de primari „străini” au trecut la PAS.

Autorii investigații mai notează că principalul instrument prin care actuala putere îi forțează pe primari să treacă de partea sa sunt finanțările alocate din bugetul public pentru dezvoltarea localităților. De exemplu, datele oficiale privind Programul „Satul European” arată că peste 40% din proiecte au fost direcționate către localități conduse de primari PAS, 13% către independenți, iar PSRM și PSDE le-a revenit câte 12% din bugetul alocat.

Statistic, dintre cei 292 de primari PAS, 248 au obținut finanțări, ceea ce reprezintă o rată de succes de 85%. Printre beneficiari s-au numărat și cei veniți de la alte formațiuni: din 112 primari „transferați” la PAS, 95 au primit bani pentru proiecte de infrastructură.

Ironia sorții face că tocmai PAS, formațiunea care astăzi profită masiv de traseismul politic, denunța în trecut această practică. În 2017, Igor Grosu, pe atunci secretar general al PAS, anunța un proiect de lege prin care primarii ce părăsesc partidul pe listele căruia au fost aleși urmau să își piardă mandatul. Însă, după ce a ajuns la guvernare, mai întâi în 2019, apoi cu majoritate absolută în 2021, PAS nu a mai promovat o asemenea lege.