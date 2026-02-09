Cele 3 mil. lei transferate Primăriei Durlești, după incendiul devastator din mai, nu au ajuns la destinație

Primarul de Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că transferul de 3 milioane de lei, făcut către Primăria Durlești, pentru a ajuta oamenii care au avut de suferit după incendiul la mansarda din Durlești, produs în mai 2025, așa și nu a ajuns la destinație. „Din motive de ordin tehnic, ce țin de funcționarea sistemelor informaționale de gestionare a finanțelor publice, efectuarea transferului respectiv nu a fost realizată până la capăt. Birocrația care există și rea intenția probabil, pentru că în mod normal nu cred că există din punct de vedere tehnic o problemă de acest gen, atunci când oamenii trimit nave în spațiul cosmic, noi nu putem corela două conturi bancare. Cineva ne comunică faptul că e imposibil”, a declarat edilul, la ședința de astăzi a Primăriei.

„Vreau să atrag atenția la situația cu mansarda care a ars în Durlești, în 2025, primăria mun. Chișinău a alocat orașului Durlești suma de 3 milioane lei, destinată lichidării consecințelor incendiului produs la data de 16 mai 2025, în mansarda de locuințe situată pe strada Tudor Vladimirescu 75. Cu toate acestea, din motive de ordin tehnic, ce țin de funcționarea sistemelor informaționale de gestionare a finanțelor publice, efectuarea transferului respectiv nu a fost realizată până la capăt. Birocrația care există și rea intenția probabil, pentru că în mod normal nu cred că există din punct de vedere tehnic o problemă de acest gen, atunci când oamenii trimit nave în spațiul cosmic, noi nu putem corela două conturi bancare.

Nu cred că o asemenea problemă există, a fost făcut acest demers, semnată dispoziția, asigurat transferul, iar cineva ne comunică faptul că e imposibil. În acest context, astăzi a fost semnată dispoziția privnd alocarea reperată a sumei de 3 milioane lei destinată lichidării consecințelor incendiului produs la 16 mai 2025 la mansarda de pe strada Tudor Vladimirescu din Durlești, totodată, solicit Ministerului de Finanțe să acorde suportul necesar în cadrul acestor sisteme informaționale de gestionare a finanțelor publice, astfel încât acest sistem să fie operat corespunzător și să fie transerat autorității publice locale, pentru a ajuta oamenii de acolo”, a punctat Ion Ceban.