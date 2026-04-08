Cele 3 milioane de lei pentru familiile din Durlești, incluse în fondul de rezervă

Cele trei milioane de lei alocate de Primăria Chișinău pentru familiile de la Durlești, care au rămas fără locuințe în urma incendiului devastator de anul trecut, au fost incluse în fondul de rezervă. Decizia a fost aprobată de către consilierii locali și va permite direcționarea banilor către locatari. Oamenii spun însă că este o sumă insuficientă pentru reconstrucție și cer sprijin suplimentar din partea autorităților.

Cei 25 de consilieri de la Durlești, care au participat la ședință, au votat în unanimitate pentru includerea celor trei milioane de lei în fondul de rezervă local. Alocarea banilor va fi stabilită în ședința din 14 aprilie a Comisiei Fondului de Rezervă.

Olesea Pșenițchi, viceprimar de Chișinău: „De ce anume prin fondul de rezervă? Deoarece Primăria, ca autoritate publică locală, nu poate să intervină cu reparații capitale într-un obiect care nu aparține primăriei și singura metodă ca această sumă să ajungă direct la locatari sau la asociație este să fie din contul fondului de rezervă.”

Mihai Onofrei, președintele Consiliului local Durlești: „În urma ședinței de astăzi în primul rând au de beneficiat acei cetățeni din strada Tudor Vladimirescu care a avut loc incendiul de anul trecut și anume cele 3 milioane promise de primarul general Ion Ceban, prin care au fost transferate la bugetul local, prin fond de rezervă.”

Consilierii au amânat examinarea propunerii aleșilor PAS privind alocarea a șapte milioane de lei din bugetul local pentru reconstrucția acoperișului blocului afectat de incendiu.

Mihai Onofrei, președintele Consiliului local Durlești: „Vom discuta și subiectul respectiv câți bani sunt necesari alocării lor, pentru că noi astăzi cu adevărat nu cunoaștem câți bani necesită investițiile în blocul respectiv, că trebuie 7 milioane, că trebuie 10 milioane, că trebuie 15 milioane, noi nu am văzut niciun deviz de cheltuieli, noi nu am văzut niciun proiect.”

Locatarii blocului care a ars au salutat decizia de a include cele trei milioane de lei în fondul de rezervă local, dar speră că autoritățile vor majora sprijinul financiar.

Andrei Platon, președinte asociație de locatari: „Totuși am primit aceste 3 milioane, urmează să fie alocate pentru blocul nostru. Restul 7 milioane se va discuta la Comisia Buget și sperăm că vor fi alocate pentru acoperișul nostru, fiindcă 3 milioane nu sunt destul pentru reparația acoperișului.”

Incendiul devastator a izbucnit în după-amiaza de 16 mai 2025, la mansarda blocului. Focul a fost stins a doua zi dimineață, în jurul orei 04:00. Flăcările au distrus aproape 1.500 de metri pătrați din acoperișul clădirii.

Procuratura Generală a inițiat două cauze penale în acest caz, iar 14 persoane au statut de învinuit. Prima cauză vizează încălcarea cu rea-voință a regulilor de protecție împotriva incendiilor și în ea figurează trei persoane cu statut de învinuit. A doua a fost inițiată pentru fapte de abuz în serviciu, depășirea atribuțiilor de serviciu și executarea necalitativă a lucrărilor de construcție. În aceasta figurează 11 învinuiți, inclusiv funcționari publici.