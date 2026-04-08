„Bani pentru «Витёк»”. Așa se intitulează cea mai recentă investigație realizată de The Insider privind legăturile dintre mafia rusească și premierul Ungariei, Viktor Orbán. „Viték” — astfel îl numea Semion Moghilevici, alias „Seva”, pe tânărul politician de la acea vreme, Viktor Orbán.

Culturistul László Kovács a lucrat în anii ’90 pentru Igor Korol, liderul celei mai influente grupări criminale din Budapesta, aflată subordonată principalului „naș” al mafiei ruse de atunci, Semion „Seva” Moghilevici. Fostul bandit a povestit că una dintre sarcinile sale era să transporte sume mari de bani în numerar, pe care Moghilevici le trimitea în mod regulat șefului poliției, Sándor Pintér, pentru a închide dosare penale.

Kovács își amintește că, de regulă, pachetele cu bani pe care le livra erau modeste. Însă în 1997, sumele au crescut brusc — peste 300 de mii, jumătate de milion, iar într-o zi Moghilevici i-a încredințat o geantă sport mare din piele, în care se afla un milion de dolari.

Toate aceste sume importante erau destinate „Viték”-ului — așa îl numea Moghilevici pe Viktor Orbán.

În 1998, în Ungaria urmau alegeri parlamentare. „Seva” miza pe faptul că venirea lui Orbán la putere îi va oferi libertate deplină de acțiune. Pentru o vreme, lucrurile au părut să decurgă exact după acest plan: după victoria sa, Orbán l-a numit imediat pe Pintér ministru de interne.

Atunci când Orbán participa la alegeri din postura de opozant, exploziile și asasinatele care indignau societatea ungară îi alimentau ascensiunea politică. O paralelă tulburătoare poate fi făcută cu ascensiunea lui Vladimir Putin, pe fundalul exploziilor misterioase ale unor blocuri de locuințe din Moscova, evenimente niciodată pe deplin elucidate, dar care au creat un val de panică și furie colectivă. Din acel climat de teamă s-a născut liderul „salvator”, iar popularitatea lui Putin a crescut vertiginos, deschizându-i drumul spre președinția Federației Ruse.

Recent a fost făcută publică o convorbire telefonică între Orbán și dictatorul rus Vladimir Putin. În cadrul acesteia, premierul ungar a făcut o declarație cel puțin controversată: l-a asigurat pe liderul de la Kremlin de prietenia sa și și-a oferit sprijinul în „reglementarea” războiului din Ucraina. Mai mult, Orbán s-a autodefinit drept „șoarecele care ajută leul să se elibereze”, trimițând la binecunoscuta fabulă a lui Esop.

În fabula antică, un leu cruță viața unui șoricel, considerat prea neînsemnat pentru a-i face vreun rău. Mai târziu, însă, leul cade într-o capcană, iar același șoricel, rozând plasa, îl eliberează.

Morala pare simplă, dar în cheia politică de astăzi capătă o semnificație neliniștitoare: „leul” l-a ajutat pe „șoarece” să urce în fotoliul de premier, iar acum „șoarecele” își întoarce serviciul — nu pentru a-l salva, ci pentru a-i legitima forța, chiar și atunci când „leul” își sfâșie victimele în Ucraina. Un asemenea comportament riscă să devină contagios, oferind un model periculos pentru alți aventurieri tentați să ajungă la putere.

Nu mai vorbim de episoade izolate, ci de un tipar limpede: de la „șoricelul” ungur numit „Viték”, la Gerhard Schröder, metamorfozat în exponent al intereselor energetice ale Kremlinului, la Karin Kneissl, fost ministru de externe al Austriei, care a dansat cu Vladimir Putin la propria nuntă, până la Donald Trump, sedus de logica tranzacțională a puterii și fascinat de autoritarismul rusesc — toate acestea nu sunt accidente ale istoriei, ci expresia unei realități incomode: banii și influența venite dinspre Rusia nu doar corup oameni, ci sapă, lent și sistematic, la temelia politică a Occidentului.

După plecarea lui Trump din prim-planul puterii și, inevitabil, după încheierea războiului din Ucraina, lumea va fi obligată să se reconfigureze și să se reașeze pe anumite principii morale. Doar altfel, civilizația ar obține o șansă în fața barbariei.

Un element esențial al acestei lumi noi va trebui să fie nu doar igienizarea politicii occidentale de influența Kremlinului, ci și trezirea societăților — pentru ca niciun „Viték” să nu mai fie vreodată tolerat la conducere.