Trei partide riscă să fie dizolvate. CEC a sesizat Ministerul Justiției

Trei partide politice riscă să fie dizolvate din cauza nerespectării repetate a obligației legale de a depune rapoartele financiare. Comisia Electorală Centrală (CEC) a înaintat un demers în acest sens Ministerului Justiției. Formațiunile vizate sunt Partidul Socialist din Moldova, Partidul Politic „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidul Politic „Șansă”.

CEC a examinat rapoartele privind gestiunea financiară pentru anul 2025. În total șase formațiuni politice nu au prezentat rapoartele în termenul și formatul prevăzut de lege.

Este vorba despre Partidul Socialist din Moldova, Partidul Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”, Partidul Politic „Șansă”, dar și Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei. De asemenea, rapoartele nu au fost prezentate de către Partidul Politic Mișcarea Reformei Sociale și Partidul Politic Partidul „Fenix Moldova”.

Ca urmare, pe data de 1 aprilie, agenții constatatori ai CEC au inițiat procese contravenționale împotriva acestor formațiuni.

Potrivit CEC, pe lângă riscul de a fi dizolvat, Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei a fost sancționat suplimentar cu suspendarea alocațiilor de la bugetul de stat pentru o perioadă de 12 luni.