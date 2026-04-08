România a ridicat avioane de luptă: Drone rusești, detectate la granița cu Ucraina

Autoritățile române au emis în noaptea de marți spre miercuri un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, ca măsură preventivă, după ce forțele Federației Ruse au lansat un atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România.

Ministerul Apărării Naționale din România a anunțat că sistemele radar au monitorizat mai multe ținte aeriene, fără ca acestea să pătrundă în spațiul aerian național. În primele ore ale zilei de 8 aprilie, două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă pentru poliția aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Totodată, sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziții de tragere, iar Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru alertarea populației.

Mesajul RO-ALERT a fost transmis la ora 3:44, vizând nordul județului Tulcea, România. Sistemele radar au detectat și monitorizat 17 ținte aeriene în zona de frontieră. Autoritățile au precizat că niciuna dintre acestea nu a intrat în spațiul aerian al României. Alerta aeriană a încetat la ora 5:10, când pericolul imediat a fost considerat încheiat.