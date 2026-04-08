Dan Perciun are un salariu net lunar de peste 40.000 de lei

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că venitul său lunar net este de aproximativ 40–41 de mii de lei, sumă pe care o consideră suficientă pentru funcția pe care o deține. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV.

„Este un salariu bun, suficient. Neschimbat de vreo 3 ani. Eu locuiesc singur, am un spațiu locativ, respectiv pentru mine este suficient”, a declarat ministrul.

Oficialul a făcut precizările în contextul analizei declarației sale de avere, menționând că veniturile sale au rămas stabile în ultimii ani.

Discuțiile au vizat și situația bunurilor imobiliare. Deși în declarație apar două apartamente, ministrul a explicat că situația reală este diferită.

„Am un singur apartament care este partajat în două. Am fost coproprietar, am răscumpărat de la celălalt proprietar jumătatea de apartament. Pentru că atunci când am procurat-o, am procurat-o împreună cu cineva. Nu mai sunt cu persoana respectivă și respectiv deja dețin integral acel apartament”, a precizat el.

Totodată, ministrul a admis că este necesară actualizarea actelor oficiale.

„Trebuie să fac modificările și în declarația de avere… atunci trebuie să mă duc la cadastru mai întâi, să clarific acolo lucrurile”, a explicat Dan Perciun.