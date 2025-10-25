Studiu: Alăptarea are efect anticancerigen

Se știe că femeile care au alăptat au un risc mai scăzut de a dezvolta tumori maligne ale glandei mamare. Dacă presupunem că probabilitatea de cancer scade datorită alăptării, atunci apare întrebarea, care este mecanismul care stă la baza acestui efect.

Imunitatea ar trebui să supravegheze celulele maligne, în sensul că trebuie să le elimine la timp. Adică alăptarea ar trebui cumva să atragă atenția imunității asupra glandelor mamare.

Înainte de nașterea copilului, acestea se reconfigurează pentru producerea laptelui, iar apoi, când copilul este luat de la sân, revin la starea de dinainte de alăptare. Toate aceste reconfigurări înainte și înapoi implică apariția unor celule noi și distrugerea celor vechi, iar eliminarea deșeurilor moleculare și celulare necesită prezența celulelor imune – pentru că imunitatea face astfel încât acest proces să aibă loc cât mai sigur posibil. În plus, celulele glandulare mor constant în timpul alăptării, unele femei pot face mastită lactațională postnatală – inflamația glandei mamare, etc. Pe scurt, imunitatea trebuie să supravegheze cu atenție glandele mamare, începând de la reconfigurările prenatale și până la sfârșitul alăptării.

Acum câțiva ani s-a anunțat că transformarea glandelor mamare este asistată de celulele imune numite macrofage, care au rolul de a „mânca” activ celulele moarte și moleculele inutile. Dar, dacă vorbim despre tumori maligne, atunci cu acestea luptă alte celule imune – celulele T ucigașe, sau limfocitele T citotoxice. Într-un articol recent din Nature, cercetătorii de la Centrul Oncologic Peter MacCallum scriu că aceste celule T ucigașe sunt de asemenea prezente în cantități mai mari în sânul femeilor care alăptează și, cel mai important, rămân acolo pentru o perioadă lungă.

În primul rând, cercetătorii au studiat țesutul glandular de la 260 de femei cărora li s-au îndepărtat glandele mamare ca măsură preventivă împotriva cancerului (aceasta este o procedură obișnuită atunci când există un risc crescut de tumoare în viitor). Unele dintre ele au născut, altele nu, iar în țesutul mamar operat al celor care au născut s-au observat mai multe limfocite T, chiar dacă nașterea avusese loc acum 50 de ani.