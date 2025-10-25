Guvernul Bulgariei preia controlul asupra tranzacțiilor Lukoil

Bulgaria a adoptat o lege care oferă guvernului controlul asupra tranzacțiilor Lukoil, după sancțiunile SUA impuse companiilor petroliere ruse, pentru a-și proteja piața combustibililor.

Noua lege prevede că orice vânzare sau transfer al activelor Lukoil din Bulgaria va necesita aprobarea Consiliului de Miniștri și avizul Agenției de Securitate Națională (SANS). Autoritățile de la Sofia susțin că măsura este necesară pentru a proteja stabilitatea pieței interne a combustibililor, în contextul sancțiunilor americane impuse giganților energetici Rosneft și Lukoil.

Potrivit noilor reguli, citate de Novinite, aprobarea autorităților va fi obligatorie pentru tranzacțiile ce implică terenuri, echipamente, rafinării sau alte capacități legate de producția și distribuția de produse petroliere, precum instalațiile de procesare, depozitele de stocare și rețelele de distribuție. Orice vânzare realizată fără acordul guvernului va fi considerată nulă.

Dezbateri aprinse la Sofia pe tema legii Lukoil

Legea a fost adoptată după dezbateri tensionate în Parlamentul de la Sofia. Opoziția a acuzat că inițiativa este „o formă de lobby în favoarea lui Delyan Peevski”, liderul formațiunii liberal-centriste care reprezintă în principal minoritatea turcă din Bulgaria și face parte din actuala coaliție de guvernare. Peevski se află pe lista sancțiunilor americane Magnitsky, lege ce permite Statelor Unite să impună restricții și înghețarea activelor persoanelor acuzate de corupție sau abuz de putere.

Alți membri ai opoziției au susținut că modificările legislative vor duce indirect la creșterea prețurilor la carburanți. „Faceți asta doar ca să acoperiți deficitul bugetar. Paguba va fi pentru toți cetățenii bulgari”, a acuzat Krasimir Manov, deputat al formațiunii „Moralitate, Unitate, Onoare”, partid național-conservator aflat în opoziție.

Nu va fi criză de combustibil, spune guvernul

Majoritatea parlamentară a respins însă acuzațiile opoziției. „Nu există nicio problemă cu combustibilul și nu va exista”, a declarat deputatul Stanislav Anastasov, din coaliția de guvernare.

Premierul bulgar Rosen Zhelyazkov a convocat o ședință extraordinară a guvernului pentru a evalua impactul sancțiunilor americane. Ministrul Justiției, Georgi Georgiev, a precizat că structura de proprietate a filialelor Lukoil a fost analizată complet: „Registrul Comerțului este parte din infrastructura critică a statului și monitorizăm în timp real orice schimbare de proprietate”.

Fără scumpiri la pompă

Guvernul bulgar susține că măsurile nu vor afecta prețurile la pompă. Potrivit președintelui Comisiei de buget din Parlament, Delyan Dobrev, „sancțiunile nu vor duce la scumpiri, iar piața internă este protejată”.

Lukoil continuă să opereze activ în Belgia, Țările de Jos, România și Bulgaria, menținând o prezență puternică pe piața europeană a combustibililor, iar rafinăria din Burgas rămâne unul dintre principalele motive pentru care Uniunea Europeană nu a impus încă sancțiuni directe companiei ruse.