Rata de împădurire a Moldovei depășește 11%, una dintre cele mai scăzute

Rata de împădurire a Republicii Moldova se situează puțin peste 11%, una dintre cele mai reduse din zona Mării Negre, arată datele FAO pentru 2025. În comparație, Bulgaria are aproximativ 35% păduri, România 19%, iar Ucraina aproape 16%. Autoritățile de la Chișinău subliniază că, în ultimii ani, au fost lansate ample campanii de reîmpădurire și s-au alocat sume record pentru extinderea fondului forestier.

Republica Moldova a demarat cel mai ambițios program de reîmpădurire de la independență încoace, menit să îmbunătățească peisajul ecologic și să atenueze efectele schimbărilor climatice, a declarat ministrul Mediului în exercițiu, Sergiu Lazarencu. Obiectivul principal este plantarea a 145.000 de hectare până în 2032. Până în prezent, au fost deja plantate 17.000 de hectare, iar până la finalul anului se estimează atingerea pragului de 20.000 de hectare.

„În primii doi ani de program am alocat 460 milioane de lei pentru sectorul forestier, o sumă fără precedent. Pentru continuarea proiectului am atras peste 300 milioane de euro prin granturi și finanțări de la Banca Europeană de Investiții, Uniunea Europeană, Fondul Global de Mediu, Fondul Verde pentru Climă și Agenția Franceză de Dezvoltare. Acești bani vor fi utilizați pentru primele 80.000 de hectare, începând cu anul viitor”, a precizat Lazarencu.

Pe lângă plantări, a fost adoptat un nou Cod Silvic care introduce reguli mai stricte pentru protecția și gestionarea durabilă a pădurilor. „Am majorat sancțiunile pentru tăierile ilegale și am clarificat regulile pentru gospodărirea pădurilor, inclusiv a celor ale primăriilor”, a adăugat ministrul.

Expertul de mediu Ruslan Nercaș a subliniat că plantările nu trebuie văzute doar ca un gest simbolic, ci și ca o formă de educație ecologică. Pentru ca noile plantații să devină păduri sănătoase, este nevoie de îngrijire continuă, selecția corectă a speciilor și monitorizare. „Este important să udăm și să întreținem puieții în primii ani și să folosim specii adaptate condițiilor locale, precum stejar, tei, salcie sau paltin. Țările ca Lituania și Polonia au implementat sisteme digitalizate pentru monitorizarea pădurilor, iar Moldova ar putea urma acest model”, a explicat Nercaș.

Potrivit FAO, suprafața totală a pădurilor la nivel global este de 4,14 miliarde de hectare, adică aproximativ o treime din terenul mondial, Europa deținând cea mai mare parte a acestora.