Culturile de floarea-soarelui și porumb, afectate grav de secetă

Seceta din acest an a afectat aproximativ 33.000 de hectare cultivate cu porumb și floarea-soarelui în Republica Moldova. Cele mai grav lovite zone sunt raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Cahul și Anenii Noi, iar datele oficiale ar putea fi subestimate, pentru că nu toți fermierii și-au raportat pierderile.

Din totalul terenurilor compromise, 17.000 de hectare sunt cu porumb, iar 16.000 cu floarea-soarelui. Ministrul Agriculturii a precizat că autoritățile analizează modalități de compensare a pagubelor și că este nevoie de rectificări bugetare pentru a sprijini agricultorii afectați.

Seceta a provocat pierderi directe semnificative. Alexandru Bădărău, directorul Asociației „Forța Fermierilor”, a estimat că paguba pentru porumb și floarea-soarelui variază între 10.000 și 15.000 de lei pe hectar, ceea ce ridică pierderile totale la aproape 495 milioane de lei doar în investițiile fermierilor. El a atras atenția că această sumă nu include venitul ratat din recolta pierdută și nici terenurile cu grâu, orz sau rapiță afectate de arșiță.

Potrivit lui Bădărău, cele mai grav afectate sunt raioanele Ștefan Vodă și Căușeni, urmate de Nisporeni și anumite zone din Cahul. De mai mulți ani, asociațiile de fermieri și consiliile raionale solicită Guvernului declararea acestor regiuni drept zone defavorizate, propunere care nu a fost însă aprobată până acum.