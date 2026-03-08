Cer senin și vreme de primăvară
Vremea va fi predominant stabilă astăzi, cu variații minime ale condițiilor atmosferice, cer parțial noros și momente de ceață dimineața.
În cursul dimineții, temperatura va oscila între -1.2°C și 2.5°C. De la orele prânzului, mercurul din termometre va urca până la 12.7°C în jurul orei 15:00. Soarele va răsări la ora 06:31 și va apune la ora 17:59.
Pe parcursul zilei nu sunt prognozate precipitații și cerul va alterna între a fi parțial noros și senin, cu momente de ceață în primele ore ale dimineții.
Mâine, vremea se anunță în mare parte senină cu temperaturi maxime ce vor atinge 13.8°C, depășind ușor valorile de astăzi. Minimele nocturne vor coborî până la -0.2°C. Nu sunt așteptate precipitații pe parcursul întregii zile.
Poimâine, vremea va continua să fie favorabilă cu cer predominant senin și temperaturi maxime care vor ajunge la 15.4°C, cele mai ridicate din această perioadă a săptămânii. Minimele se vor menține aproape de pragul înghețului, atingând valori de -0°C pe timp de noapte. Precipitațiile nu își vor face apariția nici în această zi.